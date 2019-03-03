Чубаров возмущен самолетным лицемерием европейских партнеров

03.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

Самолеты российских авиакомпаний, регулярно летающие в Крым, продолжают параллельно совершать рейсы в Европу без каких-либо санкций.

Об этом на конференции в Одессе заявил лидер экстремистской организации «Меджлис», депутат ВР Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2018 году на территорию оккупированного Крыма летали тысячи самолетов Российской Федерации, разные компании. Они нарушали наше законодательство,Украины, которое опирается на резолюции ООН, что эта территория оккупирована, и российские самолеты каждый день по 35 – 50 летают в Крым. Из этих сотен и сотен самолетов 175 бортов садятся в Симферополе, на другой день летят в Брюссель, Париж и во все остальные столицы.

А это наши партнеры, они вроде приняли решения по санкциям. Если бы были конкретные действия по этим самолетам, уже Россия и тут бы имела проблемы – дополнительные траты, давление и все остальное», – сокрушается Чубаров.