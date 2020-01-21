Чубаров запаниковал и объявил, что Запад прощает Путина

21.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Участие мировых лидеров в Параде Победы, который будет организован 9 мая в Москве, даст «индульгенцию» президенту РФ Владимиру Путину и по значению станет для него повторением сочинской Олимпиады.

Об этом в эфире телеканала UA:Крым заявил главарь запрещенного в РФ Меджлиса, экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 мая – то, что назвал Андрей Пионтковский «победобесием» – это не просто какой-то этап для Путина. Это его попытка привлечь как можно больше заметных мировых политиков. Их приезд и участие в этом военном параде – это для него будет в определенной степени, для Путина, означать индульгенцию к дальнейшим его преступлениям.

Я сегодня сказал такое, что для меня, если ему удастся реализовать хотя бы в какой-то значительной степени тот план, который у него есть 9 мая в Москве, то это для него будет на уровне сочинской Олимпиады 2014-го года, после которой он пошел военным вторжением на территорию Украины», – заявил Чубаров.