Чубаров: Заукраинские ждуны требуют бить по Крымскому мосту из всех стволов

Вадим Москаленко.  
10.09.2024 14:30
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Общество, Россия, Сюжет дня, Украина


В Крыму есть люди, которые ждут, когда Киев задействует все появившиеся у ВСУ возможности для «разрушающих ударов по Керченскому мосту».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил главарь запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа»  Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму есть люди, которые ждут, когда Киев задействует все появившиеся у ВСУ возможности...

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«Вчера у нас были некоторые разговоры, насколько можно было обеспечить безопасность этих людей разными приложениями в интернете, но люди уже спрашивают, что настало время для того, чтобы задействовать все возможности, которые появились у ВСУ. Считается многими людьми в Крыму, людьми далёкими от военной сферы, что если будут нанесены очень заметные разрушающие удары по Керченскому мосту, ситуация в Крыму кардинально ещё больше изменится на лучшее для восстановления суверенитета Украины в Крыму», – сказал Чубаров.

Престарелый экстремист принялся утверждать, якобы русские уже готовы покинуть полуостров.

«Много людей из тех, кто считали, что теперь Крым испокон веков будет российской территорией, они, если что-то натворили против украинского государства, сейчас заняты тем, что ищут себе пути, как перебраться на территорию, собственно, России. Я знаю людей, которых я раньше знал, но они стали коллаборационистами, они уже покупают жильё на территории России», – резюмировал меджлисовец.

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