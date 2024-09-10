Чубаров: Заукраинские ждуны требуют бить по Крымскому мосту из всех стволов

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В Крыму есть люди, которые ждут, когда Киев задействует все появившиеся у ВСУ возможности для «разрушающих ударов по Керченскому мосту».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил главарь запрещенного в РФ «меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера у нас были некоторые разговоры, насколько можно было обеспечить безопасность этих людей разными приложениями в интернете, но люди уже спрашивают, что настало время для того, чтобы задействовать все возможности, которые появились у ВСУ. Считается многими людьми в Крыму, людьми далёкими от военной сферы, что если будут нанесены очень заметные разрушающие удары по Керченскому мосту, ситуация в Крыму кардинально ещё больше изменится на лучшее для восстановления суверенитета Украины в Крыму», – сказал Чубаров.

Престарелый экстремист принялся утверждать, якобы русские уже готовы покинуть полуостров.

«Много людей из тех, кто считали, что теперь Крым испокон веков будет российской территорией, они, если что-то натворили против украинского государства, сейчас заняты тем, что ищут себе пути, как перебраться на территорию, собственно, России. Я знаю людей, которых я раньше знал, но они стали коллаборационистами, они уже покупают жильё на территории России», – резюмировал меджлисовец.