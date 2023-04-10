Чубаров заявил о формировании бригады ВСУ «Кара-Даг»

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Заукраинских «ждунов» среди крымских татар не так много, чтобы лидеры экстремистского меджлиса могли кем-то управлять и на кого-то рассчитывать. Одно дело поддерживать виртуальную войну, другое дело участвовать в реальной, и заявления Рефата Чубарова о формировании бригады «Кара-Даг» для «деокупации» Крыма – не более чем очередная попытка манипулировать своим народом ради денег заокеанских кураторов.

Об этом в эфире «Крым24» заявил заместитель председателя РОО «Къырым бирлиги», представитель Международной ассоциации исламского бизнеса в Крыму Рустем Ниметуллаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Рефат Чубаров хотел быть в первых рядах, ему ничего не мешало это сделать еще 24 февраля прошлого года. Что касается очередных заявлений, то, опять же, мы говорили об этом и не раз – им надо постоянно на какой-то основе манипулировать крымско-татарским народом и показывать международной общественности, что они присутствуют, что они не зря прожирают, извините, 25 лет деньги зарубежных кураторов и так далее», – отметил Ниметуллаев.

Он утверждает, что среди крымских татар нет горящих желанием лишиться жизни за Украину.

«Если, допустим, они рассчитывают на крымских татар, проживающих сегодня на Родине, в Крыму, есть такой термин «ждун», их не так много. И виртуальная война – и настоящая – действия совсем разные, и я больше чем уверен, что минимальный процент не то, что побежит куда-то там поддерживать Чубарова или какую-то там украинскую власть, думаю, они быстрее всего сами Крым покинут и скажут: нам эта война не нужна. Потому что война выборочно дома не обходит, мы же сами прекрасно понимаем – для врага мы все враги. Поэтому там избирательных каких-то позиций не будет».

По словам Ниметуллаева, девятилетнего правления меджлиса в Геническом районе Херсонской области было более чем достаточно, чтобы крымские татары устали от поборов и указаний.

«Что касается Чубарова, Джемилева и так далее. Мы сегодня общаемся с нашими соотечественниками в Херсонской области и понимаем, насколько они за 9 лет попыток узурпировать крымско-татарский народ от них устали. От этих бесконечных каких-то «указивок» – сюда идите, туда идите, туда платите и вы все должны быть обилечены. Люди сегодня рассказывают реальные истории, многие пострадали. Почему? Потому, что их заставляли. Многие уехали, но они понимают, что сделали это ошибочно. Многие сегодня хотят вернуться, потому что людей никто не ущемляет, все живут, развиваются. В первую очередь люди о чём думают? Как воспитывать и кормить своих детей, и поддерживать стариков», – уверен общественник.