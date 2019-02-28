Чубаров жалуется, что в Раде его считают сепаратистом

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная рада пытается уклониться от рассмотрения предлагаемых меджлисовцами законопроектов, в частности, о включении в текст Конституции Украины пункта о крымско-татарской автономии.

Об этом в ходе форума в Киеве заявил глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Год назад мы подготовили три законопроекта: дополнение и изменения 10 пункта Конституции Украины «Автономная республика Крым», проект закона про коренные народы Украины, и проект про статус крымско-татарского народа в Украине.

На протяжении года мы не можем достучаться, чтобы эти законопроекты были внесены на рассмотрение Верховной рады Украины. Я слышу очень много объяснений неофициального характера, и они все о том, что не время, не найдётся голосов, что могут быть внесены существенные изменения», – пожаловался Чубаров.

Отвечая на вопрос замминистра информационной политики Эмине Джапаровой, не было бы логичнее подать эти законопроекты по отдельности, глава Меджлиса признался, что по-другому нельзя, потому что многие киевские депутаты считают меджлисовцев сепаратистами.

«Один из аргументов, почему мы решили подать эти законопроекты пакетом. Когда вы подаёте отдельный закон про коренные народы, в зале Верховной рады обязательно найдутся люди, которые сознательно, торпедируя этот закон, будут наводить какие-то надуманные поводы. Кто-то встанет и скажет: «Право коренного народа на самоопределение, и с продвижением этого закона они обязательно завтра поставят вопрос об отделении Крыма, давайте не будем принимать этот сепаратистский закон». И много депутатов, не вникая, могут поддержать такую точку зрения», – заявил Чубаров.

«Поэтому мы сразу даём проекты изменений Конституции, где очень чётко прописаны не только формы реализации крымско-татарским народом права на самоопределение, но и очень чётко выписаны гарантии безусловного, постоянного и вечного нахождения Крыма в составе Украины. Мы хотели дать это пакетом, чтобы не была возможна ни одна спекуляция», – добавил депутат.