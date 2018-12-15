Чубарова чуть не арестовали по запросу России

15.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Лидер запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» Рефат Чубаров не поедет в Крым в 2019 году, хотя срок запрета на въезд, вынесенного российскими властями, заканчивается.

Об этом он заявил в эфире киевского QHR-радио, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кроме запрета, который заканчивается в следующем году, у меня есть еще уголовное дело и решение суда о моем аресте. Буквально недавно я должен был ехать в служебную командировку в Армению, но за неделю стало известно о том, что российские спецслужбы с нетерпением ждут моего приезда, поскольку мой розыск и ордер на арест в рамках СНГ действительны. При моем въезде в Армению могло бы быть реализовано это решение, и я должен был быть арестован», – сказал Чубаров.