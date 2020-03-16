Чубарову никто не пишет: Зачем понадобился «поход на Крым»

16.03.2020, Киев, Сергей Устинов

История с коронавирусом и новым приступом «патриотизма» у порохоботов, случившимся после озвучивания свежих договоренностей в Минске, открывающих дополнительные возможности для легитимизации представителей ЛДНР в качестве одной из сторон переговоров по Донбассу, задвинули на второй план крымскую повестку.

А между тем, меджлисовцы готовятся к анонсированному ими «маршу на Крым», назначенному на 3 мая. Именно в этот день, как обещает лидер «киевских татар» Рефат Чубаров «участники международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» пересекут административную линию между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом».

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Если суммировать сказанное меджлисовскими представителями, картина вырисовывается следующая: возомнившие себя одновременно толстовцами и гандистами организаторы «ненасильственного сопротивления» кинут на границу стариков, женщин и детей, в расчете на то, что российские пограничники не станут стрелять по ним на поражение и пропустят на территорию полуострова без прохождения соответствующих процедур паспортного контроля. Дав повод всяческим муждабаевым трубить о символическом возврате Крыма. В профите будет, естественно, меджлис и его киевские союзники из числа украинской партии войны.

Почему от этого марша за версту пахнет провокацией, надеюсь, понятно и без объяснений. Однако организаторам этой провокации не откажешь в уме и специфической хитрости. Даже если эта затея и не дойдет до практической реализации, внимание к себе она привлечет полюбому. А внимание – это именно то, что сейчас нужно верхушке меджлиса, «политически потерявшейся» в новых условиях Украины без Порошенко. Для них 3 мая это, возможно, последний шанс сохраниться на плаву.

Роман меджлиса с новой властью не задался с самого начала. Чубаров и Ко сделали уж слишком однозначную ставку на Порошенко, а тот не оправдал надежд и потонул. На прошлогодних досрочных выборах в Раду меджлисовцы постарались исправить эту ошибку и на этот раз разбросать яйца по разным корзинам, но снова неудачно – президентской партии «Слуга народа» их представители оказались не нужны ни в списке, ни на округах. А большинство знаковых меджлисовцев, распиханных по спискам националистических партий-аутсайдеров – от Смешко до Гройсмана и Самопомощи, оказались за парламентским бортом. Впервые за последние 20 лет в Раду не попал сам Чубаров. Таким образом, сложилась ситуация, когда формальный глава меджлиса не имеет депутатской «крыши». Из видных меджлисовцев повезло лишь Джемилеву да Чийгозу, которых приютил в своей «Европейской солидарности» экс-президент Порошенко.

Дальше маргинализация и потеря в политическом весе шли для меджлиса по нарастающей. Осенью прошлого года был ликвидирован созданный при Порошенко Офис уполномоченного по делам крымских татар. В результате, меджлис лишился своего прямого представителя и лоббиста в исполнительной власти. А новоназначенный представитель президента в несуществующей АРК Антон Кориневич, как жаловались сами меджлисовцы, больше ориентировался не на их пожелания, а на сигналы из Офиса Зеленского. Затем у медиаруапора меджлиса канала АTR начались финансовые проблемы и он был отлучен от бюджетной кормушки.

И хотя представителей меджлиса один раз за прошедший год приняли в канцелярии Зеленского, говорили с ними второстепенные чиновники уровня замов тогдашнего главы Офиса Андрея Богдана. Сам же глава государства подчеркнуто дистанциировался от «киевских татар», хотя и регулярно повторял в своих публичных выступлениях написанные спичрайтерами слова про «оккупацию Крыма» и «нарушения прав крымскотатарского народа». Да лишь однажды прихватил Джемилева с собой во время визита в Стамбул, к Эрдогану.

В конце концов, меджлисовцы начали открыто жаловаться на отсутствие коммуникации с президентом. «Ни у нас, ни у Меджелиса сейчас нет никаких прямых коммуникаций с действующей властью. Чубарову был вручен телефон Шефира (Сергей Шефир – первый помощник президента Украины – Авт). Но он не отвечает на звонки, и Чубаров не может дозвониться», – сокрушался в интервью Ленур Ислямов, бывший спонсор печальноизвестного крымско-татарского добровольческого батальона «Аскер», охарактеризованного перебежавшим к Медведчуку экс-националистом Ильей Киевой, как «этническая маргинальная банда гопников, которые занимаются криминалом в приграничных районах».

Пиком взаимного отчуждения власти и меджлиса стало выступление новоназначенного премьера Дениса Шмыгаля насчет возможности возобновления подачи воды в Крым. Потом, правда, по традиции, эта вполне четкая поначалу позиция утонула в куче рассчитанных на националистическое меньшинство оговорок, чтобы обезопаситься от обвинений в «зраде».

Но, тем не менее, слово – не воробей. И оно было сказано. А близкие к власти телеграм-каналы вовсю «инсайдят» – мол, тема крымской воды действительно прорабатывается в российско-украинскиз кулуарах. То есть, это была не случайная оговорка премьера, а часть подготовки общественного мнения на Украине к такому повороту дел. А пока, понятно, в Киеве еще пытаются торговаться, в расчете получить что-то взамен.

Тут нужно понимать, что этот вопрос – лишь на первый взгляд о воде. На самом деле он – о нужности или ненужности такой структуры, как меджлис в его нынешнем, эмигрировавшем в Киев виде. Ведь, если диалог по Крыму перейдет от истерик, ультиматумов, провокаций и агрессивных угроз даже не к дружбе и добрососедству, а хотя бы просто к прагматичным торгам, тогда крикуны из меджлиса становятся чем-то вроде пятого колеса в телеге. Если не устраивать провокаций, зачем содержать и подкармливать Чубарова и Ко?

Снижение градуса агрессивной риторики по связанным с полуостровам темам действительно негативно сказалось на политических акциях меджлиса. Раньше они могли потрясать самоприсвоенным статусом едва ли не представителей крымско-татарского народа в изгнании, однако чем меньше у украинской власти интереса к спекуляциям на теме Крыма, тем меньше и потребность в такого рода придворных «этнических шутах» с их агрессивным юродствованием и кривляниями. Продавать себя в качестве «крымских татар в изгнании» все труднее. Разве что спонсорам Сенцова, в надежде попасть в список его нового политпроекта. Но это дело будущего, а кушать хочется прямо сейчас. В условиях, когда «Чубарову никто не пишет» а полноводный когда-то ручей бюджетных вливаний пересыхает на глазах.

Теперь понятно, зачем этим людям понадобился поход на Крым. Если дело выгорит, они снова попадут в фокус медийного и общественного внимания. А если случится «сакральная жертва», то еще лучше – в твиттерах западных посольств будут выжимать скупые слезы и негодовать. Может даже получится снова стать на довольствие у власти. Она-то хоть и не горит желанием сотрудничать, но и ссориться тоже не хочет. Так что – позарез нужно создать ситуацию, в которой власть не сможет отсидеться в стороне и поневоле будет втянута в разборки с россиянами на стороне «обиженных» – читай, меджлиса.

С другой стороны, вряд ли Зеленский, у которого и так проблем на ближайшие пару месяцев выше крыши (тут и коронавирус, и зависший в парламенте вопрос о земле, и проседаюший курс гривны, и переговоры с МВФ, и Донбасс) будет рад добавить к уже имеющемуся «головняку» еще и Крым. Но на Украине умеют создавать проблемы на ровном месте. Так что, может и выгореть.

Другое дело, что в таком случае вся страна снова окажется в заложниках у кучки политических банкротов. Но, как говорится, нам не привыкать.