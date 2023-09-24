Чубатый нацист-гранатомётчик совершил «зраду» в прямом эфире, напророчив вечную Российскую империю

Вадим Москаленко .  
24.09.2023 21:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина


Сейчас официальный Киев об этом умалчивает, но Украина ведёт войну за территории, далеко выходящие за кордоны, установленные в 1991 году.

Об этом на канале «Мы-Украина» заявил бывший депутат Верховной рады, член нацистского «Легиона Свободы», гранатомётчик ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас официальный Киев об этом умалчивает, но Украина ведёт войну за территории, далеко выходящие...

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При этом чубатый вояка по бытовой суеверной привычке употребил в отношении Российской империи слово «крайняя», а не «последняя», чем невольно подтвердил её вечное существование.

«Существование Российской империи – крайней империи на европейском континенте, является неприемлемым, это рудимент, это империя, которая поработила много народов, и только Украина может поставить крест на этой империи. К сожалению, мы таких амбиций сейчас, по крайней мере, прямо не озвучиваем, потому что мы воюем за восстановление колониальных бывших границ 24 августа 1991 года, поэтому рано расслабляться, и нужно готовиться, что это очень надолго», – рассуждал нацист.

«Союзники должны понять, что стабильность в этой части Европы связана с тем, что должна быть Украина сильная, региональный лидер, и России рано или поздно не будет», – трепался «Мамай».

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