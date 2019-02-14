14.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Нынешнее противостояние конкурирующих кланов на выборах президента Украины схоже с борьбой различных группировок украинских националистов во времена Второй мировой войны, когда они боролись друг с другом и за звание любимого младшего союзника гитлеровской Германии.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине – вялая кампания. Никто особо за голоса-то и не борется. Потому что все сначала боролись за признание Америки – мы видим, что вроде как один из них победил, для этого нужны были томос-туры, НАТО и так далее. Не ради голосов всё это было затеяно.

Теперь все борются за силовые ресурсы, и вот это – повторение борьбы «бандеровцев» и «мельниковцев». Так сложилось, что Мельников фамилия у человека (автор слов «Ложись, Бандера!», когда полиция лупила нациков С14 – ред.), это же и есть элемент этой самой борьбы», – рассказал Корнилов.

«То есть, пришли боевики СБУшные – бандиты, нанятые СБУ, а, соответственно, – Порошенко, срывать митинг главного оппозиционера. В какой стране такое возможно? Милиция, которая, не секрет, работает на этого оппозиционера их задерживает, и тут же бьют милицию по рукам, Аваков срочно убегает в Америку. «Левый социалист» Кива кидается выкупать Мельникова, но все знают, что Кива работает на Авакова», – напомнил политолог.

«Я могу рассказать массу историй из прошлых парламентских выборов, когда боевики Коломойского ходили на участки, выгоняли всех наблюдателей, и его человек получал сто процентов на этом участке. Таких депутатов в Верховной Раде сейчас масса. Соответственно, сейчас и боролись, где будет полиция защищать и объявлять результаты, а где эти боевики СБУшные С14. И сейчас пытаются нейтрализовать эту самую полицию», – добавил Владимир Корнилов.