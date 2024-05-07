Чуда не произойдет, – Бутусов не верит в помощь западного оружия

Анатолий Лапин.  
07.05.2024 16:04
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Возобновление масштабных поставок западного оружия Украине не поможет ей ликвидировать превосходство России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возобновление масштабных поставок западного оружия Украине не поможет ей ликвидировать превосходство России. Об этом...

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По мнению Бутусова, Украине лишь «насыпят» оружия и боеприпасов, что поможет ей немного сократить отставание.

«У нас на самом деле нет никаких перспектив, что поступление военной помощи, которую сейчас отправляет Запад, изменит полностью ситуацию на поле боя. Это уменьшит дисбаланс, значительно сократит преимущество российских войск, позволит нам больше работать техникой, безусловно, но это не снизит, не лишит критической необходимости в реализации мобилизации и в реформе Сил обороны, Вооруженных сил, управления государства, где полный хаос и дезорганизация. Это абсолютно не ликвидирует. То, что нам сейчас немного насыпят оружия, снарядов и бронетехники, немного средств ПВО, не ликвидирует российское преимущество. Это уменьшит его существенно, но не лишит. Нам нужно проводить внутренние, свои реформы, а не ждать чуда, что кто-то нам что-то пришлет. Чуда не произойдет», – заявил Бутусов.

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