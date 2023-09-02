«Чуда не произойдет»: на Западе не верят, что Турция отвернется от России

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Турция продолжит балансировать между Западом и Россией и не пойдет на обострение отношений с Москвой.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит старший исследователь «Атлантического совета», обеспечивающего и обслуживающего идеологию развития НАТО, эксперт Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгения Габер.

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Она признает, что президент Турции Эрдоган выиграл выборы «во многом благодаря жесткой антизападной риторике».

«Новый кабинет Эрдогана демонстрирует, что, несмотря на предвыборную риторику, он готов распрощаться с жесткими националистами и пророссийскими ястребами, чтобы политику нового правительства формировали умеренные и прозападные профессионалы. Это открывает окно возможностей для «возвращения» Турции на Запад, которым Украина может и должна воспользоваться», – пишет Габер в антироссийском пропагандисткам издании «Новое время».

Впрочем, она тут же оговаривается, что разворот «лицом на Запад» не означает «спиной к Москве».

«Чрезмерное ослабление России все еще воспринимается в Анкаре как путь к усилению НАТО, чего в Турции стремятся избегать. К тому же страхи Анкары относительно дестабилизации и дезинтеграции России, эскалации прямого противостояния России и НАТО в Черном море и «красных линий» кремлевского ядерного шантажа успешно подпитываются российской пропагандой в Турции. Российские медиа все еще присутствуют в турецком информационном пространстве, а Россотрудничество до сих пор пользуется привилегиями дипломатической миссии и открывает новые «культурные центры» по всей стране. Наконец, экономические интересы и зависимость Турции от российских углеводородов, а теперь — и ядерного топлива, крепко держат Анкару в сфере российского влияния», – выражает свое недовольство автор.

По словам эксперта, Россия остается основным источником энергоресурсов и важным экономическим партнером для Турции.

«По официальным данным, в 2022 году Анкара закупала у России 45% газа, 40% угля и 20% нефти для собственных нужд. Турецкий импорт российской нефти резко вырос после введения санкций, к которым Турция не присоединилась. Конечно, оплата за потребляемые энергоресурсы, равно как и их бесперебойные поставки, остается рычагом политического и экономического влияния Кремля на Анкару. За этот период более чем вдвое вырос и товарооборот между странами, достигнув в 2022 году рекордных $68 млрд. Россия уверенно удерживает лидерство по объемам турецкого импорта и является седьмым крупнейшим экспортным партнером Турции. Только в январе — апреле 2023 года страна увеличила экспорт в Россию на 83%, продав товаров на $3,2 млрд (за тот же период турецкий экспорт в Украину составил $398 млн). Во время, когда Турция борется с экономическим кризисом, Россия остается главным поставщиком туристов, а российский капитал за прошлый год основал в Турции более 1.300 фирм, что на 670% больше, чем в 2021 году», – описывает ситуацию аналитик.

Она убеждает, что для Эрдогана «улучшение отношений с Украиной и Западом выглядит лучшей инвестицией в будущее, чем терпение российского шантажа».

«Впрочем, чуда не произойдет. Интересы Турции требуют избегать резкого обострения в отношениях с Россией, а потому балансирование остается стратегическим приоритетом Анкары. Пусть и с тактическими поправками на успехи ВСУ», – резюмирует Габер.