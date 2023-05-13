«Чуда не произойдет»: в Вашингтоне разочарованы нежеланием турецкий оппозиции идти против России

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Не стоит ожидать, что в случае победы на президентских выборах в Турции оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу Анкара займет однозначно антироссийскую позицию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет старший исследователь «Атлантического совета» и Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгения Габер.

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«В целом эксперты едины в том, что самые значительные изменения грядут на западном фронте. Отказ от антиамериканской и антизападной риторики, возобновление сотрудничества с европейскими партнерами и реанимация переговоров с ЕС, согласование политики в рамках НАТО и разблокирование заявки на членство в Альянсе Швеции — первоочередные шаги, которые оппозиция обещает предпринять в случае победы на выборах», – пишет Габер.

Ей нравится, что оппозиционный альянс прописал отдельным пунктом возвращение к программе разработки натовских истребителей пятого поколения, из которой Турцию исключили после приобретения российских систем С-400, «а значит, отмена этих санкций потребует избавиться от российских ЗРК».

«Нынешняя власть на такой шаг была не готова — то ли из-за давления со стороны Москвы, то ли из-за желания «проучить Запад». Как недавно заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу, США обращались к Турции с предложением передать «токсичные» для НАТО российские комплексы Украине, однако официальная Анкара расценила это как «вмешательство во внутренние дела», а затем ответила отказом. Вряд ли новая власть будет готова пойти на такой шаг, опасаясь реакции со стороны Москвы, но при желании компромиссное решение может быть найдено», – считает эксперт.

Она надеется, что в случае смены власти «турецкие СМИ не будут ретранслировать российские нарративы о гегемонии Запада и борьбе России за «справедливый мировой порядок», а руководство Турции усилит контроль над обходом санкций, как того требуют партнеры из США и ЕС».

«В то же время «чуда» не произойдет, поэтому не стоит ждать от новой власти присоединения к санкционным пакетам ЕС, пересмотра Конвенции Монтре или отказа от российского газа. Во многом политика балансирования нынешнего руководства Турции в отношении Украины и России построена на многолетних традициях турецкого нейтралитета, национальных интересах и широком компромиссе среди различных политических сил и слоев общества. Все они требуют продолжения политического диалога и экономического сотрудничества с Россией, пусть и на новых, более равноправных условиях, как это часто подчеркивают представители оппозиции», – продолжает автор.

Она призвала не забывать, что главная оппозиционная сила – Республиканская народная партия — была создана еще Ататюрком и имеет длительную историю сотрудничества с СССР.

«Контакты Мустафы Кемаля с советскими генералами, кредиты СССР на развитие турецкой промышленности в первые годы существования молодой Турецкой Республики, увлечение русской культурой и интеллигенцией — то наследие, которое до сих пор формирует восприятие России в оппозиционных кругах. Недавнее письмо-обращение Кылычдароглу к участникам «экспертной встречи» в России с упоминаниями о том, что он не разделяет «антироссийских настроений в мире» и «расизм — это преступление против человечности», заставляет задуматься над «либеральностью» турецкой оппозиции», – сокрушается Габер.