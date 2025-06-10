«Чуда не ждите: Таурусы не спасут, как не помогли Леопарды и F-16» – генерал ВСУ
Даже если Германия передаст Украине сотни дальнобойных ракет «Таурус», это не изменит ситуацию. Необходимы тысячи таких ракет, чего нет у самой ФРГ. В целом же дальнобойные «Таурусы» на вооружении ВСУ будут иметь лишь политический эффект, как и переданные прежде «Леопарды», «Абрамсы» и F-16.
Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил генерал ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза и экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы уже неоднократно обжигались за последние 3,5 года от всех надежд о вундерваффен, чудо-оружии. Мы уже строили этакие химерные розовые дворцы и свято верили, что все будет хорошо, начиная от применения «Хаймарсов», потом танков «Леопард» и «Абрамсов», потом «Бредли», потом самолетов F-16.
И в результате все это приводило к тому, что оно не влияет на стратегическом уровне на ситуацию на фронте», – отметил он.
«Чтобы «Таурусы» были эффективны, их нужна не одна тысяча. Если даже нам дадут две сотни, так это повлияет на ситуацию на тактическом уровне, но это не чудо-оружие. Это оружие, требующее системного применения. Это оружие достаточно дорогое… Не надо очаровываться тем, что никак не повлияет на ситуацию коренным образом», – заключил Кривонос.
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