20.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Общество, Украина, Энергетика
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Чудеса по-украински: Газ дешевеет, тарифы растут

Хотя в этом году цена на газ упала на 30% тарифы на украинские коммунальные услуги не снизились, более того правительство прогнозирует их рост.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАК «Нефтегаз» бодро рапортует о снижении тарифа. Мы вышли из отопительного сезона с ценой 8,5 тысяч гривен, сейчас в Киеве – 6,116 тысяч. У меня возникает логичный вопрос: почему тарифы на тепло и горячую воду, рассчитанные на 8,5 тысяч, не снижаются? И рост коммуналки в следующем году прогнозируют на 20%. Почему? У нас газ подешевел на 30%, как рапортует Герус, Гончарук, все говорят, что газ подешевел. При этом тариф сохранился и они рассчитывают, что он еще будет подниматься», – сказал Землянский.

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