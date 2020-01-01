Чудесная страна Зеленского: В ней хочется жить, но ее нет на карте

01.01.2020, Киев, Сергей Устинов

Недавно гостила

В Чудесной стране,

Там плещутся рифы

В янтарной волне,

В тенистых садах там

Застыли века,

И цвета фламинго

Плывут облака.

***

В горах изумрудных

Сверкает река,

Как сказка, прекрасна,

Как сон, глубока.

И хочется ей

До блестящей луны

Достать золотистою пеной волны.

***

Меня ты поймёшь,

Лучше страны не найдёшь.

Именно эту песню из репертуара Жанны Агузаровой заставило вспомнить новогоднее поздравление украинцев в исполнении президента Владимира Зеленского. Кто смотрел его по ТВ, тому нет необходимости пересказывать, для остальных – длинная, но показательная цитата.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности. Мы с вами очень разные.

Так кто же мы? 73%, которые выбрали президента. 25%, которые его не воспринимают. Или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря? Или те, кто седьмого января? Кто знаком 100 лет? Или те, кто встретился в 2014-ом? Те, кто сделали самый большой в мире самолет, и кто ставит заглушку вместо ремня безопасности? Читаем Жадана или слушаем Марув? Смотрим «Иронию судьбы» или «Один дома». Болеем за «Динамо» или «Шахтер»? Или вместе с Ломаченко и Усика. Те, кто празднует 8 Марта? Или наоборот считает его пережитком «совка»? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорит: «Я тебя люблю» или «Я тебе кохаю». Все это и есть мы.

И как же нам, таким разным, жить вместе? Отгородиться? Отгородиться огромным забором? Кто убедил нас, что наши различия имеют значение. А вдруг это не так? Представьте, разве нас мало что объединяет? Мы одинаково гордимся великими украинцами. Перестали ли бы их уважать, узнав, за кого на выборах голосовали бы Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода или Хмельницкий имели бы разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможке автомобилей? И как Ступка или Быков относятся к «нормандскому формату»? Мы ценим их за другое, потому что мы ценим на самом деле другое.

В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. Если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить».

Как артист Зеленский оказался на высоте. Именно такого – яркого и сочного, богатого на образы и рассказанного живым языком монолога ожидали от этого президента те, кто его избрал. Так что Зе совершенно правильно сделал, что отказался от традиционного для его предшественников помпезно-отчетного стиля – с перечислением построенных дорог, стадионов и мостов и уверениями в том, что жизнь стало если не лучше, то как минимум веселее.

При этом собственный пафос у новогодней речи Зеленского тоже был. Его фирменный пафос – «теплый и ламповый». С доверительной хрипотцой в голосе и подчеркнутым «не я, а мы» даже в деталях – по хронометражу нарезка из пожеланий выдающихся украинцев – от Беленюка и Бубки до Нины Матвиенко и юмористов из «Квартала» была вдвое больше, чем собственно президент на экране.

И знаете, в этой сказочной стране, о которой так проникновенно рассказывал добрый сказочник Зеленский с экрана, действительно хочется жить. Да что там – такую страну – уверен – не хотел бы покинуть Донбасс, и, возможно, даже Крым.

Беда в том, что в реальности такой страны не существует. Она целиком и полностью представляет собой продукт пиар-технологий и фантазий действительно годных сценаристов. Собственно, такой же идеальный выдуманный мир, как и Украина из сериала «Слуга народа», в котором сложные общественные противоречия решаются с помощью простых рецептов и даже возникает неловкость при мысли о том, как же мы-то раньше не подумали о том, что так можно.

Однако покидая теплую и ламповую телевизионную реальность и выходя на улицу, адресат поздравления Зеленского попадает в совсем другой мир. В другую Украину – совсем не похожую на нарисованную фантазией сценаристов президента, где нет ни эллина, ни иудея – ни ватника, ни бандеровца, и все вокруг братаются во имя единства – и украиномовные и русскоговорящие – от Закарпатья до Луганщины.

В этой реальной Украине русскоговорящим не дают забыть о том, что «русский язык – это временно, а Украина – это навсегда», как писали на плакатах времен первого года войны на Донбассе. А иные нацменьшинства – хоть венгры, хоть крымские татары, имеют возможность говорить на родном языке по телевидению лишь в президентских рекламных роликах. В реальной Украине за отличие в мнениях по поводу «нормандского формата» призывают убить, а разница во взглядах на НАТО становится поводом к газетной травле.

В реальной Украине движение к европейским ценностям заканчивается там, где начинается стремление одной части общества натянуть на глобус страны своих партийных героев, не считаясь с мнением остальных. А европейскую толерантность во время проводимого раз в год образцово-показательного «марша равенства», приходится обеспечивать тысячам специально согнанных полицейских, потому что иначе одни граждане, считающие себя «правильными», могут в прямом смысле слова покалечить других граждан – «неправильных».

В реальном, а не выдуманном мире, украинцев, слушающих Марув, послали с их предпочтениями лесом, утвердив волевым порядком выбор не зрителей, а чиновников. А те, кто празднует 8 марта, делают это каждый раз как в последний раз, не зная, смогут ли в следующем году повторить или же ретивые ревнители «гидности» продавят запрет этого праздника, как давно грозятся.

Наконец, в реальной Украине реальные украинцы не могут позволить себе такой роскоши, как самостоятельно ответить на вопрос из президентского ролика: «Кто мы?» и «Чего мы хотим?». Формулированием единственно правильного ответа на эти вопросы и навязыванием их гражданам за бюджетные деньги занимается целая государственная организация – Институт национальной памяти. Который при Зеленском не свернул с проторенной ультранационалистами дорожки, хотя его голос и стал потише.

Проблема Зеленского в том, что предлагаемый им новый общественный консенсус повисает в воздухе, поскольку очевидно, что вся государственная машина по инерции продолжает идти прежним курсом «армовира» имени Порошенко, только уже без самого Порошенко. Таким образом, благие пожелания президента так и остаются набором ничего не значащих заклинаний – ведь в волшебной палочке, которая должна их активировать, давно села батарейка, а на покупку новой в бюджете денег не выделили.

Так что просмотр новогоднего обращения нового гаранта оставляет двоякое ощущение. С одной стороны, после милитаристского и церковного пафоса Порошенко с его отсылками к героям националистических святцев, то, что мы слышим сейчас в исполнении Зе – несомненный глоток свежего воздуха. Только он, как верно подметил сам президент относительно единства украинцев, эпизодический. В остальное время на протяжении года жители страны дышат совсем другой смесью. И главная задача – сделать так, чтобы этот свежий воздух перестал быть штучным товаром и отпускаться порционно по большим праздникам, а стал привычной нормой обыденной жизни. В которой оливье ставят на новогодний стол потому, что любят это блюдо, а не в знак протеста, раз уж запретили высказывать власти и господствующей идеологии свое «фе» другими способами.

В реальной Украине приходится только мечтать о преодолении глубокого общественного раскола, когда «своим» прощается все, а чужих, даже погибших, совсем не жалко и туда им и дорога. Приходится лишь мечтать о ситуации, когда политические митинги без полицейской охраны и агрессивной истерики в СМИ могут позволить себе проводить все, а не только лишь те, кто самоназначил себя «патриотами». Когда праздничный концерт на 9 мая перестанет быть главным политическим событием года, снова став всего лишь праздничным концертом. Когда люди действительно станут равны перед законом – независимо от того, волонтер ли это или «ветеран» или обычный обыватель.

Но такая Украина невозможна до тех пор, пока в ней де-факто присутствует официально поддерживаемая и одобряемая идеология – как набор маркеров, отделяющих «своих» от «чужих». А это невозможно без переосмысления событий 2014 года, объявленных «революцией достоинства». Самое смешное, что это – отказ от принятия любой идеодогии в качестве государственной и общеобязательной – прямо записано в конституции страны. Так что ирония в том, что для нынешней Украины возврат к конституционным нормам – это одновременно и «контрреволюция».

В каком-то смысле, это новогоднее обращение стоит рассматривать не в качестве мессиджа от президента украинцам, а как своего рода домашнее задание именно для самого Зеленского. Чтобы в новом году он, наконец-то, предпринял какие-то реальные шаги для того, чтобы страна, которая населена поверившими в него людьми, стала хоть немного похожа на ту сказочную страну, показанную им соотечественникам по телевизору в новогоднюю ночь.