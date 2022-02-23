Чудо от Сергея Шойгу

23.02.2022  20:20 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Авторская колонка, Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Культура, Общество, Политика, Россия, Сербия


На фоне последних угроз февраля, которые, однако, имеют все шансы перерасти во второй акт прекрасной «Русской Весны», свершилось чудо, самое настоящее, как, впрочем, и вся наша жизнь.

Знаменитый на весь мир и при этом опальный, за свою подчеркнуто антиглобалистскую и пророссийскую позицию Эмир Кустурица принял приглашение министра обороны России Сергея Шойгу стать главрежем Центрального тетра российской армии.

На фоне последних угроз февраля, которые, однако, имеют все шансы перерасти во второй акт...

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Казалось бы, ну, что может быть чудесного в войне? Там, где кровь, обгоревшая плоть, разруха, грязь и боль? Все это так, но когда при первых звуках канонады, превозмогая естественный страх, люди озаряются надеждой – «я вернусь в родной Мариуполь», «я снова увижу свой Славянск», «а вдруг и до моей Одессы дойдем?!», то разве это не чудо?

На самом деле псевдогуманистическое постмодернистское мышление общества потребления приучило нас к тому, что войной невозможно ничего решить, разве только разрушить, усугубить, подавить, подчинить, вогнать в тоталитаризм и мракобесие. Именно этому учат люди с прекрасным бэкграундом, который сейчас четко отлаженным хором подсчитывают, сколько же денег из их изящных кошельков ушли на поддержку беженцев Донбасса, и насколько подорожал доллар после официального признания Москвой ЛДНР.

Хотя, на самом деле, тоталитарнее их и не найдешь – попробуй, признай публично, что русские Украины имеют право жить не под пятой необандеровской власти – заклеймят, заплюют, не будет тебе эфиров и фестивалей, а толпа безликих ботов будет рассказывать посетителям твоих страниц, как ты «продался».

Равно, как вышеупомянутых прекраснодушных можно считать ревнителями прав и свобод, таким же фуфлецом оказываются и их идеологемы. На деле же Бог, будучи снисходительным к природе человека, дал ему право воплощать в жизнь свои заветные мечты, в том числе и через войну.

Не будем далеко ходить, а возьмем самую древнюю и известную книгу человечества – «Библию»: разве потомки Авраама заселили, прежде очистив от язычников Землю Обетованную, пацифистскими плясками и навешиванием веночков на острия копий хананеев? Или будущий царь Давид слился с филистимлянским Голиафом в содомитском объятии, таким вот эротическим способом одолев оппонента? Нет, подобное возможно лишь в изощренных фантазиях нынешний деятелей культурки, обслуживающих повесточку. Но о них чуть позже.

Нет, повторюсь, веками, люди шли за мечтой о лучшей и даже более справедливой жизни, используя, в том числе, и войну в качестве инструмента. От восставшего Спартака до восставшего русского народа Донбасса и Новороссии. Потому-то игумен земли Русской Сергий Радонежский благословил в 1380 году русские рати на сражение на Куликовом поле, после которого Русь начала практически столетний, трудный процесс освобождения от степного ига. И потому святой князь Лазарь принял Косовский завет, дав спустя девять лет после Куликовской битвы бой иноземной порте на Косовом поле, что предопределило спустя век не только падение сербских Балкан, но и их возрождения спустя столетие.

Кинорежиссер, документалист, музыкант Эмир Кустурица – серб, а потому, как и у всех представителей этого небольшого, но крепкого и сильно чтущего свои корни и традиции народа, и Косово, и османское иго живут в его родовой памяти. Что, в той или иной мере, находит отражение в его причудливых кино-притчах, в которых есть место и любви, и смерти, и красоте, и предательству, порокам и подвигам. Все как в жизни, которая сама по себе – чудо. Не случайно, один из лучших фильмов мастера так и называется – «Жизнь, как чудо» (но так в нашем прокате, а если дословно с сербского, то и вовсе утвердительно – «Жизнь – это чудо»).

И войне, как одному из органичных проявлений натуры большого человечества, в его работах всегда есть место. Тем более, что многострадальные Балканы в течение веков просто были обречены быть ареной для кровавых столкновений крупных геополитических игроков. Нет, Кустурица не милитарист, все его работы подчеркнуто антивоенны, но он и не либеральный пацифист Give Peace A Chance, понимая, что, если одни люди сражаются за деньги и власть, то другие – за свободу и право не быть жертвами, сражающихся за деньги и власть. А также за родную землю.

Потому-то в его последней ленте «По млечному пути» простые сербские добровольцы добры и немного нелепы, потому как, бросив повседневные дела, с оружием в руках отстаивают свое право на жизнь. А иностранные наемники, напротив, воплощение зла, сеют смерть и разрушения из-за собственных амбиций.

Или вот эпизод из его ленты «Андерграунд», диалог главного персонажа, полевого командира, воплотившего в себе архетип югославенского героя – Петара Попары Черного, и офицера миротворцев ООН, более соответствующих образу западных оккупантов:

«- Я протестую, господин!

–  И я протестую, товарищ.

– Я вам не «товарищ», господин!

– А я вам не «господин», товарищ.

– Кто же вы? Усташ, четник, партизан?

– Я Петар Попара Чёрный.

– Из какой армии?

– Из моей.

– Есть ли над вами начальник?

– Есть. Моя Родина. Е…ь мать твою фашистскую!».

И тут очевидно, что Кустурица не размазывает сопли в духе модных «мастеров светописи», о том, что «любая война – убийство» и «на войне нет победителей, есть только проигравшие». Нет, он четко понимает, кто за что сражается. И кто в этом противостоянии на светлой стороне. При этом, безусловно, оценивая войну, как большую трагедию.

Потому не удивительно, что великий мастер может, например, дружить с российским министром обороны. Потому как российская оборона – это тоже светлая сторона. Она не бомбит страны за «непрогрессивные» взгляды, она не обкладывает весь мир военными базами, не накачивает вооружениями агрессивные режимы. Она просто обороняется и помогает тем, кто попал в беду.

Опять же российский министр обороны – личность творческая, пишет книги, рисует акварелью, вырезает из дерева. Творческие люди всегда поймут друг друга. Особенно, когда для них на первом месте не пресловутая повесточка, а вечные ценности, такие как любовь, верность и Вера, честь, защита своей земли.

Ну а теперь, собственно, о чудесах. Происходящих в тревожное, грозовое, предвоенное, но очень красивое и дающее надежду время. Сербы, так сложилось, всегда сверяют себе с русскими и Россией, и даже называют себя «русские Балкан». Но при всем при этом, если б кто-то десять лет назад сказал бы мне, что всемирно известный Кустурица станет русским режиссером и будет жить и работать в России, я бы не поверил. Но это случилось. Мастер принял приглашение своего друга – Сергея Шойгу, стать главным режиссером Центрального театра российской армии.

Волшебно? Конечно. Как и недавнее признание ЛДНР Россией. Но теперь все это реальность. Которая, в первую очередь, крайне важна для нас – русских. Чье культурное пространство заполонили апологеты повесточки с их матом, богохульством, издевками над национальным русским кодом и голыми причиндалами на площадках уже практически всех крупных театров страны. Те, кто загаживают души нашей молодежи, уводя ее в сторону «пацифизма», суть которого – «Кац предлагает сдаться» за чизбургер, кроссы, кофе в пластиковом стаканчике и набор из десятка гендеров.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что именно только мощный серб, гротескный и метафоричный, хулиганский и вместе с тем традиционный, сможет напомнить нам какой он – настоящий русский театр. И уже обещает «переложить» на театральные подмостки «Летят журавли» и, да, «Жизнь, как чудо». Это не ли не чудо?

И за это, огромное вам искреннее спасибо, Сергей Кужугетович!

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