Чудо от Сергея Шойгу

На фоне последних угроз февраля, которые, однако, имеют все шансы перерасти во второй акт прекрасной «Русской Весны», свершилось чудо, самое настоящее, как, впрочем, и вся наша жизнь.

Знаменитый на весь мир и при этом опальный, за свою подчеркнуто антиглобалистскую и пророссийскую позицию Эмир Кустурица принял приглашение министра обороны России Сергея Шойгу стать главрежем Центрального тетра российской армии.

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Казалось бы, ну, что может быть чудесного в войне? Там, где кровь, обгоревшая плоть, разруха, грязь и боль? Все это так, но когда при первых звуках канонады, превозмогая естественный страх, люди озаряются надеждой – «я вернусь в родной Мариуполь», «я снова увижу свой Славянск», «а вдруг и до моей Одессы дойдем?!», то разве это не чудо?

На самом деле псевдогуманистическое постмодернистское мышление общества потребления приучило нас к тому, что войной невозможно ничего решить, разве только разрушить, усугубить, подавить, подчинить, вогнать в тоталитаризм и мракобесие. Именно этому учат люди с прекрасным бэкграундом, который сейчас четко отлаженным хором подсчитывают, сколько же денег из их изящных кошельков ушли на поддержку беженцев Донбасса, и насколько подорожал доллар после официального признания Москвой ЛДНР.

Хотя, на самом деле, тоталитарнее их и не найдешь – попробуй, признай публично, что русские Украины имеют право жить не под пятой необандеровской власти – заклеймят, заплюют, не будет тебе эфиров и фестивалей, а толпа безликих ботов будет рассказывать посетителям твоих страниц, как ты «продался».

Равно, как вышеупомянутых прекраснодушных можно считать ревнителями прав и свобод, таким же фуфлецом оказываются и их идеологемы. На деле же Бог, будучи снисходительным к природе человека, дал ему право воплощать в жизнь свои заветные мечты, в том числе и через войну.

Не будем далеко ходить, а возьмем самую древнюю и известную книгу человечества – «Библию»: разве потомки Авраама заселили, прежде очистив от язычников Землю Обетованную, пацифистскими плясками и навешиванием веночков на острия копий хананеев? Или будущий царь Давид слился с филистимлянским Голиафом в содомитском объятии, таким вот эротическим способом одолев оппонента? Нет, подобное возможно лишь в изощренных фантазиях нынешний деятелей культурки, обслуживающих повесточку. Но о них чуть позже.

Нет, повторюсь, веками, люди шли за мечтой о лучшей и даже более справедливой жизни, используя, в том числе, и войну в качестве инструмента. От восставшего Спартака до восставшего русского народа Донбасса и Новороссии. Потому-то игумен земли Русской Сергий Радонежский благословил в 1380 году русские рати на сражение на Куликовом поле, после которого Русь начала практически столетний, трудный процесс освобождения от степного ига. И потому святой князь Лазарь принял Косовский завет, дав спустя девять лет после Куликовской битвы бой иноземной порте на Косовом поле, что предопределило спустя век не только падение сербских Балкан, но и их возрождения спустя столетие.

Кинорежиссер, документалист, музыкант Эмир Кустурица – серб, а потому, как и у всех представителей этого небольшого, но крепкого и сильно чтущего свои корни и традиции народа, и Косово, и османское иго живут в его родовой памяти. Что, в той или иной мере, находит отражение в его причудливых кино-притчах, в которых есть место и любви, и смерти, и красоте, и предательству, порокам и подвигам. Все как в жизни, которая сама по себе – чудо. Не случайно, один из лучших фильмов мастера так и называется – «Жизнь, как чудо» (но так в нашем прокате, а если дословно с сербского, то и вовсе утвердительно – «Жизнь – это чудо»).

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И войне, как одному из органичных проявлений натуры большого человечества, в его работах всегда есть место. Тем более, что многострадальные Балканы в течение веков просто были обречены быть ареной для кровавых столкновений крупных геополитических игроков. Нет, Кустурица не милитарист, все его работы подчеркнуто антивоенны, но он и не либеральный пацифист Give Peace A Chance, понимая, что, если одни люди сражаются за деньги и власть, то другие – за свободу и право не быть жертвами, сражающихся за деньги и власть. А также за родную землю.

Потому-то в его последней ленте «По млечному пути» простые сербские добровольцы добры и немного нелепы, потому как, бросив повседневные дела, с оружием в руках отстаивают свое право на жизнь. А иностранные наемники, напротив, воплощение зла, сеют смерть и разрушения из-за собственных амбиций.

Или вот эпизод из его ленты «Андерграунд», диалог главного персонажа, полевого командира, воплотившего в себе архетип югославенского героя – Петара Попары Черного, и офицера миротворцев ООН, более соответствующих образу западных оккупантов:

«- Я протестую, господин! – И я протестую, товарищ. – Я вам не «товарищ», господин! – А я вам не «господин», товарищ. – Кто же вы? Усташ, четник, партизан? – Я Петар Попара Чёрный. – Из какой армии? – Из моей. – Есть ли над вами начальник? – Есть. Моя Родина. Е…ь мать твою фашистскую!».

И тут очевидно, что Кустурица не размазывает сопли в духе модных «мастеров светописи», о том, что «любая война – убийство» и «на войне нет победителей, есть только проигравшие». Нет, он четко понимает, кто за что сражается. И кто в этом противостоянии на светлой стороне. При этом, безусловно, оценивая войну, как большую трагедию.

Потому не удивительно, что великий мастер может, например, дружить с российским министром обороны. Потому как российская оборона – это тоже светлая сторона. Она не бомбит страны за «непрогрессивные» взгляды, она не обкладывает весь мир военными базами, не накачивает вооружениями агрессивные режимы. Она просто обороняется и помогает тем, кто попал в беду.

Опять же российский министр обороны – личность творческая, пишет книги, рисует акварелью, вырезает из дерева. Творческие люди всегда поймут друг друга. Особенно, когда для них на первом месте не пресловутая повесточка, а вечные ценности, такие как любовь, верность и Вера, честь, защита своей земли.

Ну а теперь, собственно, о чудесах. Происходящих в тревожное, грозовое, предвоенное, но очень красивое и дающее надежду время. Сербы, так сложилось, всегда сверяют себе с русскими и Россией, и даже называют себя «русские Балкан». Но при всем при этом, если б кто-то десять лет назад сказал бы мне, что всемирно известный Кустурица станет русским режиссером и будет жить и работать в России, я бы не поверил. Но это случилось. Мастер принял приглашение своего друга – Сергея Шойгу, стать главным режиссером Центрального театра российской армии.

Волшебно? Конечно. Как и недавнее признание ЛДНР Россией. Но теперь все это реальность. Которая, в первую очередь, крайне важна для нас – русских. Чье культурное пространство заполонили апологеты повесточки с их матом, богохульством, издевками над национальным русским кодом и голыми причиндалами на площадках уже практически всех крупных театров страны. Те, кто загаживают души нашей молодежи, уводя ее в сторону «пацифизма», суть которого – «Кац предлагает сдаться» за чизбургер, кроссы, кофе в пластиковом стаканчике и набор из десятка гендеров.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что именно только мощный серб, гротескный и метафоричный, хулиганский и вместе с тем традиционный, сможет напомнить нам какой он – настоящий русский театр. И уже обещает «переложить» на театральные подмостки «Летят журавли» и, да, «Жизнь, как чудо». Это не ли не чудо?

И за это, огромное вам искреннее спасибо, Сергей Кужугетович!