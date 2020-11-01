Чудовищная проблема: Россия продолжает депортировать добровольцев

01.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Российские чиновники продолжают депортировать воевавших в Донбассе добровольцев в свои родные страны, где бывшие защитники ЛДНР рискуют подвергнуться уголовному преследованию.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил бывший премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чудовищная проблема депортации, которая должна была закончиться уже очень давно, но она продолжает оставаться острой и по сей день, поскольку есть формальные нормы законодательства РФ. Оказывается, находится большое количество добровольцев, которых РФ пытается депортировать в разные «прекрасные страны». В основном не на Украину.

Речь идёт о тех людях, которые приехали воевать из Молдавии, Прибалтики, Казахстана и других государств. Этих людей российские правоохранительные органы время от времени отлавливают и пытаются отправить на «историческую родину». Родину в кавычках, потому что тех же самых неграждан Латвии, да, паспорт есть, но гражданами они не являются

Соответственно всех этих людей там ждёт либо выдача на Украину с посадкой непонятно на какой срок, или посадка прямо там непосредственно в Молдавии, Прибалтике, кстати, в Белоруссии тоже есть такая проблема», – отметил он.

Бородай подчеркнул, что не все истории с попыткой депортации добровольцев заканчиваются хорошо, и эта проблема должна была быть решена с 2014 года, но она до сих пор остаётся.

«Я хочу сказать спасибо нашим товарищам, которые помогают нам. В общем, за этот год, нам удалось предотвратить очень большое количество подобного рода депортаций. Они, слава Богу, не случились. И люди, перед которыми маячила печальная перспектива отъезда в молдавскую тюрьму, всё-таки смогли депортироваться на территорию республик Донбасса.

За одним печальным исключением, я должен сказать, что мы не смогли справиться с одной только ситуацией – с депортацией в Казахстан, там всё должно было быть нормально, но это произошло.

Это ещё один важный аспект деятельности Союза добровольцев Донбасса. Я думал, что события 2014 года от нас уже достаточно далеко во временной протяжённости, и эта проблема уже должна была иссякнуть, но пока нет», – заключил Бородай.