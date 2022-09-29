«Чудовищно, безобразие, кругом русская речь» – журналистка из Тбилиси о притоке россиян-уклонистов

Российские беглецы-уклонисты от военной службы опасаются ехать в Армению, а потому заполонили Тбилиси и ряд других крупных грузинских городов в таком количестве, что стали «угрозой национальной безопасности».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила бывшая корреспондентка иноагента «Эхо Москвы», а ныне главный редактор кавказской медиа-платформы «JamNews» Маргарита Авхледиани, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Грузии настоящая истерика по этому поводу: идут протесты, публикуются петиции, яростно выступает все общество и основные независимые медиа с требованием к правительству принять меры или закрыть границу, или ввести какой-то контроль и визовый режим, но прекратить этот чудовищный поток. Въезд только по официальным данным, где-то за неделю с чуть большим с начала объявления мобилизации, въехали около 800 тыс. Но те подсчеты, которые делают независимые медиа – гораздо больше. Власти говорят, что 60% из них не остаются в Грузии и уезжают, но нет такой информации у нас. У нас есть информация, что большая часть из них, как раз, остается здесь, потому что выехать им некуда, кроме как в Армению, где рисков у них гораздо больше, как считают российские граждане. Для Грузии это – угроза национальной безопасности, потому что это маленькая страна, и такой внезапный поток дополнительный россиян приведет к огромному дисбалансу в процентном составе населения. Это же не первый поток. С начала войны на Украине, сюда рвануло громадное количество россиян. Мы уже получили не менее 200 тыс. людей. И если мы добавим сейчас чудовищные цифры въезжающих (до 100 тыс. человек за неделю), то это – угроза национальной безопасности Грузии. Но пока наши требования и обращения к правительству особой роли не сыграли», – пожаловалась она.

Ведущий тут же посчитал, что таким образом население страны за счёт россиян выросло на 10% и назвал эти цифры «ужасными». В свою очередь, Авхледиани поделилась впечатлениями от утренней прогулки по Тбилиси.

«Страшно, страшно нам. Если говорить о ситуации в Тбилиси, как и в других крупных городах, то я шла пешком на работу сегодня через город с утра и слышала в основном русскую речь на улице: в магазинах, в ресторанах. Там такое чувство, будто мы находимся… Вот, нас, грузин, много – в России. Это – безобразие, очень опасно», – верещала Авхледиани.