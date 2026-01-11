«Чудовищно недоиспользуем реки» – Караганов призвал превратить Россию в транспортный хаб

Анатолий Лапин.  
11.01.2026 16:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 730
 
Общество, Россия, Транспорт, Экономика


России нужно развивать транспортные логистические коридоры в направлении «Север-Юг», она запоздала с этим на несколько десятилетий. При этом, для того, чтобы стать удобным транспортным хабом, необходимо вспомнить о реках и развивать движение грузов по этим сибирским артериям.

Об этом в эфире YouTube-канала газеты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России «Союзное Вече» заявил политолог Сергей Караганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коридоры «Север-Юг» нужно развивать, мы запоздали с ними на несколько десятилетий, потому что думали все время о коридорах «Запад-Восток»… Совершенно понятно, что мы должны стать не только балансиром Евразии, но и транспортным хабом Евразии.

А для этого, конечно, нам нужно развивать коридоры Север-Юг, которые связывают Северный морской путь, через реки, через другие способы транспортировки грузов и людей из Азии», – отметил он.

«Это – работа на ближайшие несколько лет. Там очень много интересного вплоть до того, что уже последние два года, когда мы начали заниматься программой коридоров «Север-Юг», была идея восстановления дирижаблестроения в России.

Не обязательно, что это произойдет, экономически, хотя выглядит интересно, но то, что мы должны вспомнить о том, что мы не только и не столько морская держава, сколько речная держава, что мы недоиспользуем реки чудовищно, особенно после кризиса в 90-х годах, это абсолютно очевидно.

Частью транспортной новой стратегии будет оживление транспортных коридоров через великие сибирские реки Енисей и Лену, их притоки. Там конь не валялся, и там можно создавать огромные зоны развития», – подчеркнул Караганов.

