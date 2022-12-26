«Чудовищные цифры потерь ВСУ неудивительны» – Ваджра о «Бахмутской мясорубке»

26.12.2022  21:25 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Если собрать все факторы, такие как перевес ВС РФ в огневой мощи и авантюризм падких к пиару руководителей Украины, то огромные цифры потерь ВСУ в Артёмовске (Бахмут) не выглядят такими невероятными.

Об этом в эфире интернет-канала «Река Перемен» заявил бывший киевский журналист, вынужденный переехать в Россию, Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если собрать все факторы, такие как перевес ВС РФ в огневой мощи и авантюризм...

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«Могу предположить, что потери украинской стороны сейчас гораздо больше (чем в период действия ограниченного российского контингента до объявления частичной мобилизации – ред.). Если взять тот же Бахмут, в котором сейчас идёт кровавая мясорубка, но уже на данный момент озвучивается цифра около 10 тысяч погибших украинских военнослужащих.

Если учитывать, что перевес российской стороны в огневой мощи 1 к 10, то это, в принципе, нормально. Если учитывать, что украинское командование и политическое руководство руководствуется в своих действиях в зоне боевого соприкосновения даже не какими-то военными целями, а в большей степени целями пиара, пропагандистскими целями», – отметил он.

«То есть, когда человеческая масса, которую они туда согнали путём непрерывной мобилизации, не имеет большого значения, то я не удивляюсь этим потерям», – заключил Ваджра.

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