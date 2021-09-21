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21.09.2021 21:27 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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«Чудовищные страдания»: Какие фейки запускали о выборах в Крыму и Севастополе

Новости УкраиныОтдельной темой фейков о российских выборах, которые массово вбрасывались в соцсети, были Крым и...

Отдельной темой фейков о российских выборах, которые массово вбрасывались в соцсети, были Крым и Севастополь.

Об этом на заседании временной комиссии Совета федерации РФ по защите госсуверенитета  председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отдельным точечным ударам подвергались Крым и Севастополь. Ввод бюллетеней в КОИБ после завершения голосования подавали как чудовищные вбросы. Моментально в течение 3-5 минут об этом писали украинские социальные сети. Задача была внутри Украины отдельно сформировать картинку чудовищных страданий в новых субъектах РФ», – сказал Малькевич.

По его словам, фабрика фейков пыталась охватить 60 млн пользователей соцсетей, но реально свое поведение поменяли 1-2% избирателей.

«Я обращаю ваше внимание, что это генеральная репетиция в этом году. Они так это и расценивают. Для них основной удар – это 2024 год. Не хотелось бы, чтобы испачкали наши главные выборы и не окончательно нас измотали подобными канализационными реками лживой информации», – сказал Малькевич.

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