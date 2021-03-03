Чулпан Хаматова назвала «тупыми» людей, обвиняющих Горбачева в предательстве

03.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Последний руководитель СССР Михаил Горбачев не был предателем – он просто поплатился за свою доверчивость и стал жертвой предательства как своего окружения, так и обманувших его западных лидеров.

Об этом в интервью Надежде Стрелец заявила известная российская актриса, заместитель худрука театра «Современник» Чулпан Хаматова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Хаматова, сыгравшая роль жены Горбачева – Раисы Максимовны в одноименном спектакле, подчеркнула, что дружит с президентом СССР и назвала «тупыми» людей, которые обвиняют его в предательстве и разрушении Союза.

«Это от тупости этих людей. Простите меня за такую грубость, просто, если вы даете такие оценки, потрудитесь узнать, как все было на самом деле. Я надеюсь, что мы в спектакле немножко это открываем. По крайней мере, просто даже посмотрите последнюю речь, когда Михаил Сергеевич оставляет свой пост, уходит с должности, какие слова он там говорит. Он уходит, потому что страна пошла не по пути сохранения союзного государства, а по обратному. Он не был с этим согласен и поэтому принял решение уйти», – заявила Хаматова.

По мнению актрисы, Горбачева «поимели» все, кому он доверял: «Да, его правда «кинули» со всех сторон. И все его «поимели» со всех сторон. Но к нему это не имеет никакого отношения. Если человек судит других людей по самому себе, и понимает, что здесь нет места для предательства, и по собственной шкале благородства, это проблемы тех людей вокруг, а не его».