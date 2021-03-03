Подпишись на рассылку
03.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Чулпан Хаматова назвала «тупыми» людей, обвиняющих Горбачева в предательстве


Последний руководитель СССР Михаил Горбачев не был предателем – он просто поплатился за свою доверчивость и стал жертвой предательства как своего окружения, так и обманувших его западных лидеров.

Об этом в интервью Надежде Стрелец заявила известная российская актриса, заместитель худрука театра «Современник» Чулпан Хаматова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Хаматова, сыгравшая роль жены Горбачева – Раисы Максимовны в одноименном спектакле, подчеркнула, что дружит с президентом СССР и назвала «тупыми» людей, которые обвиняют его в предательстве и разрушении Союза.

«Это от тупости этих людей. Простите меня за такую грубость, просто, если вы даете такие оценки, потрудитесь узнать, как все было на самом деле. Я надеюсь, что мы в спектакле немножко это открываем. По крайней мере, просто даже посмотрите последнюю речь, когда Михаил Сергеевич оставляет свой пост, уходит с должности, какие слова он там говорит. Он уходит, потому что страна пошла не по пути сохранения союзного государства, а по обратному. Он не был с этим согласен и поэтому принял решение уйти», – заявила Хаматова.

По мнению актрисы, Горбачева «поимели» все, кому он доверял: «Да, его правда «кинули» со всех сторон. И все его «поимели» со всех сторон. Но к нему это не имеет никакого отношения. Если человек судит других людей по самому себе, и понимает, что здесь нет места для предательства, и по собственной шкале благородства, это проблемы тех людей вокруг, а не его».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть