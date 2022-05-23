Чулпан Хаматова распахнула глаза так, что аж больно – где новые элиты?

Чулпан Хаматова захотела вернуться в Россию. И вроде как даже собирается вернуться в Россию. Жизнь в Латвии не понравилась Чулпан, куда она эмигрировала от «страшных репрессий». Хватило её на несколько месяцев.

Из этой истории, на самом деле, можно и нужно сделать весьма любопытные выводы. Для начала о том, что дивный новый мир, которым грезят наши культурные элитки – «эти лучшие люди города», вспоминая культовый фильм, – вовсе не так прекрасен и свободен, как им казалось. И тот адский тоталитаризм, который описывали Хаксли («О дивный новый мир») и Оруэлл («1984») – он о тех странах, где, собственно, названные авторы и жили, а не о России, коей привыкли пугать ради самой страшилки.

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Ведь что не понравилось Хаматовой? С её же слов:

«Всё очень дорого, а денег минимум. Уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых надо выступать, демонстрируя лояльность».

То есть, известную личность буквально заставляют ходить на публичные мероприятия, чтобы она проговаривала там – по бумажке, что называется – соответствующие послания и лозунги. В России тоже так делают, да?

Во-вторых, мы наблюдаем иллюстрацию пелевинской фразы о том, что русский творец нужен Западу исключительно как таран внутри России для существующей там системы – лучше всего избиваемый ОМОНом. А вот когда этот самый творец (хотя тут можно вспомнить и другую фразу Виктора Олеговича: «Творцы нам на хрен не нужны! Криэйтором, Вава, криэйтором!») пробует развить деятельность непосредственно на Западе, тогда на него лишь скучно, звевая, смотрят. А если он пробует хорохорится, как, к примеру, Павленский, то принимают соответствующие строгие меры.

«В части карьеры полный ноль», – констатирует Хаматова.

Нет правды в том, чтобы злословить относительно Чулпан Хаматовой. В отличие от многих российских селебрити она идейная и, примеру, пусть и «под мухой», но искренне славит Горбачёва и с пионерским задором играет Зулейху, которая открывает глаза. Что ж, теперь пришло время распахнуть их и самой Хаматовой. Так что пусть возвращается в Россию и продолжает заниматься помощью больным деткам.

С одним только «но». Боюсь, Чулпан Хаматова только начала путь к пониманию, и если она вдруг вернётся в Россию, где ей сразу дадут выгодные госконтракты, пристроят на удобную синекуру, то дама быстро вернётся в свой привычный режим, начав вещать о «тоталитарном постсовке, который бла-бла-бла устраивает репрессии против своих граждан». Нет, Чулпан, нужно пройти этот тернистый, но важный путь до конца, чтобы понять главное: Россия – страна возможностей и свобод для таких, как вы. Только Россия – и никто больше.

Наша же трагедия в том, что мы, похоже, так и не нашли тех, кто способен заменить всех этих хаматовых, макаревичей и прочих. Точнее, они есть, но надо помочь им – на высшем уровне – выйти в первый ряд. Ведь когда, как ни в такие времена, обновлять элиты? Особенно, если они сами провозгласили себя таковыми.

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