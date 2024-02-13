«Чушь собачья» – Сивков раскритиковал беспилотные войска Зеленского

Владимир Гладков.  
13.02.2024 21:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Указ президента Украины Владимира Зеленского о выделении в структуре ВСУ отдельных Сил беспилотных систем – это простой популизм.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Указ президента Украины Владимира Зеленского о выделении в структуре ВСУ отдельных Сил беспилотных систем...

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«Сама концепция создания беспилотных войсковых формирований порочна по своей идее. Беспилотники очень многообразны, они являются вспомогательным инструментом, обеспечивающим улучшение действий обычных войсковых частей и соединений, не более того.

Это просто новый вид оружия. Это всё равно, что сказать, что появились противотанковые ракетные комплексы – давайте мы сделаем специальные противотанковые ракетные войска.

Полная чушь собачья. Это говорит о том, что у Зеленского и тех, кто ему это подсказывает, с оперативным мышлением большие проблемы», – сказал Сивков.

Также он раскритиковал и инициативу о «миллионе дронов».

«Беспилотник беспилотнику рознь. И если речь идёт о беспилотнике, который делают на коленке, туда можно посадить миллион человек, которые будут делать эти беспилотники. Но, во-первых, чтобы сделать миллион беспилотников, нужно большое количество личного состава – рабочих, инженеров, конструкторов. Они сейчас все по большей части на фронте.

Второе, нужны производственные мощности, причём очень большие. Даже если это маленькие квадрокоптеры, всё равно миллион в год, это в день должно выпускаться порядка 300 беспилотников, это очень много. Под это нужно соответствующее количество станков и других приспособлений.

Третье, хорошо, сделают они этот миллион беспилотников – кто будет ими управлять? Надо же соответствующее количество сил и средств. Поэтому это, конечно, популистское заявление, не имеющее никакого отношения к реальности», – уверен эксперт.

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