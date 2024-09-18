«Чуть не дошло до ссоры»: Wprost рассказал, о чем Зеленский с Сикорским говорили на повышенных тонах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польский таблоид консервативной направленности Wprost раскрывает закулисные подробности «напряженной встречи» Владимира Зеленского с главой польской дипломатии Радославом Сикорским, по данным журналистов, состоявшейся в минувшую пятницу. Опубличивая подробности, издание ссылается на слова журналиста, публициста и бывшего польского дипломата Витольда Юраша.

«На пятничной встрече в Киеве, о которой рассказал Витольд Юраш, присутствовали министр иностранных дел Радослав Сикорский, его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис и президент Украины Владимир Зеленский. Именно Зеленский с самого начала навязал разговору плохой тон. Он обвинил Польшу, среди прочего, в недостаточной поддержке Украины в переговорах о вступлении в Европейский Союз. Слова Сикорского о том, что Украина уже десять лет пытается вступить в ЕС и что сроки, предложенные администрацией Зеленского, нереалистичны, не принесли никакой пользы», – утверждает издание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Реклама

«По рассказам участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряжённой, можно было даже говорить о ссоре», – утверждает Юраш.

Реклама

Он добавляет, что, по словам источников портала Onet, польская сторона была «как минимум удивлена» стилем, в котором президент Украины пытался обращаться с главой МИД Польши.

Реклама

Далее Зеленский якобы заявил, что Польша должна передать Украине больше военной техники, чего она делать не хочет, и что Варшава должна сбивать российские беспилотники и ракеты до того, как они войдут в польское воздушное пространство.

Сикорский якобы опроверг доводы относительно ракет, заявив, что такое решение невозможно принять без согласия НАТО. Относительно поставок военной техники он объяснил, что Польша готова передать Украине оставшиеся истребители МиГ-29, когда союзники примут решение перебросить свои самолеты на ее территорию.

Однако «ни эти доводы, ни факт большой поддержки со стороны Польши с самого начала войны не возымели действия».

В этом разговоре также якобы была затронута тема Волыни, и если верить пересказу Юраша, Зеленский заявил, что Польша педалирует ее исключительно из внутриполитических соображений, и не должна возвращаться к этому вопросу. Сикорский на это ответил, что Украина должна относиться к эксгумациям и захоронениям жертв, как к христианскому жесту.

«По сообщениям, полученным «Онетом» от участников разговора, в какой-то момент атмосфера якобы была настолько плохой, что можно было даже говорить о ссоре. Важно отметить, что литовская делегация не пыталась поддержать польского министра», – утверждает Витольд Юраш.

Также портал утверждает, что согласно версии украинской стороны, Сикорский не вел себя недипломатично. «Его вина в том, что он не принял безоговорочно ожидания украинской стороны», – такие слова одного из цупаинских участников встречи приводит портал.

По оценкам Витольда Юраша, ход встречи указывает на кризисный момент в отношениях между Польшей и Украиной. Однако этому, по его мнению, есть объяснение.

«Украина, о чем свидетельствуют многочисленные источники «Онета» в Киеве во время международной конференции «Ялтинская европейская стратегия», убеждена, что Польша находится под такой угрозой со стороны России, что, помогая Украине, она фактически помогает только себе», – пишет он.

По оценкам Юраша, в связи с таким положением дел у украинских элит нет оснований быть благодарными Польше. Проблема, однако, в том, что польская сторона не пытается объяснить Украине, что ее ситуация иная из-за ее членства в НАТО.

«На мой взгляд, теперешние власти в Варшаве на самом деле более ответственны за нынешние отношения с Украиной, которые с каждым днем ​​становятся все хуже, чем антиукраинские круги, которые путают память о Волыни с антипатией к Украине. В то же время они уничтожают шансы польской дипломатии установить партнерские отношения с Украиной», – резюмирует Витольд Юраш.