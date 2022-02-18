Чувство полной безнаказанности и самонадеянность – Басурин объяснил причину информационной паники в Киеве
ВСУ начали массовые обстрелы ЛДНР, не имея хорошо продуманного плана.
Об этом в интервью youtube-каналу Соловьев.live заявил представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русский «авось» на хохляцкий манер не получится. Это был русский «авось» – то, что они сейчас затеяли по всей линии соприкосновения. Ни с того ни с сего, палочка взмахнула и начался обстрел – от Азовского моря до лесов в Луганской области. Везде одновременно методично обстреливают социальные объекты.
Три попытки провести диверсию. Одна фактически удалась в Еленовке. В Горловке на заводе «Стирол» хотели подорвать трубу, в которой находится аммиак. Предотвратили. Охранник получил ранение. Поэтому было принято решение эвакуировать детей и людей, которые не в состоянии себя защитить», – сказал Басурин.
Он считает, что секретарь СНБО Алексей Данилов сделал свое заявление об отсутствии приказа наступать на Донбасс из трусости.
«Наверное, кто-то обделался. Что он сделал, чтобы этого не было? Заявлять можно что угодно. Смотрю, он личико отъел. Бог ему судья. Военные преступления не имеют срока давности. Там очень много тех, кто давал команды. Что, без него были диверсии. Он обязан был знать. Кто из нас больший преступник: мы или они», – сказал Басурин.
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