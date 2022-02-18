Чувство полной безнаказанности и самонадеянность – Басурин объяснил причину информационной паники в Киеве

ВСУ начали массовые обстрелы ЛДНР, не имея хорошо продуманного плана.

Об этом в интервью youtube-каналу Соловьев.live заявил представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русский «авось» на хохляцкий манер не получится. Это был русский «авось» – то, что они сейчас затеяли по всей линии соприкосновения. Ни с того ни с сего, палочка взмахнула и начался обстрел – от Азовского моря до лесов в Луганской области. Везде одновременно методично обстреливают социальные объекты.

Три попытки провести диверсию. Одна фактически удалась в Еленовке. В Горловке на заводе «Стирол» хотели подорвать трубу, в которой находится аммиак. Предотвратили. Охранник получил ранение. Поэтому было принято решение эвакуировать детей и людей, которые не в состоянии себя защитить», – сказал Басурин.