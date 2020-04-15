Чувствуем себя брошенными – русские Латвии

15.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Смогли ли репрессии националистического режима Риги разгромить русское движение в Латвии? И под силу ли России повернуть вспять дерусификацию Прибалтики?

На эти и другие вопросы в интервью «ПолитНавигатору» ответил один из лидеров русской общины Латвии, доктор экономических наук, публицист, писатель, правозащитник и общественный деятель Александр Гапоненко, преследуемый властями за свои убеждения.

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На сегодняшний день латвийское государство ведет против вас два судебных процесса, обвиняя в «разжигании этнической розни», а также в «действиях, направленных против конституционного строя и в государственной измене». На какой стадии находится рассмотрение ваших дел?

– Этими процессами правящая в Латвии элита хочет добиться одного: закрыть мне рот. Чтобы я прекратил критику проявлений фашизма в Латвии – например, шествий легионеров СС и их идейных наследников, которые 16 марта каждый у нас маршировали. А еще мою антимилитаристскую критику НАТО, чьи войска сейчас здесь, их безобразий…

Власти поставили целью как можно дольше держать меня в изоляции, чтобы я не мог, например, выходить на российские средства массовой информации, которые часто просили у меня комментарии. И вот два года я невыездной, режим, правда, не такой жесткий как у других находящихся в аналогичном положении наших правозащитников, я не должен отмечаться в полиции… Процессы шли достаточно интенсивно, раз в две-три недели были судебные заседания… Написал книжку, выпустил в Москве, надо презентовать, денег немного заработать, но нет, выехать нельзя – «вы опасный преступник».

Теперь вот мне позвонили и сказали, что из-за вируса процессы откладываются, а насколько долго – мы вам сообщим дополнительно. Думаю, мой процесс скорее всего отложат на осень.

Ну им удалось хоть сколько-то внятно доказать вашу вину?

– Я попытался во время своих выступлений, в форме дачи объяснений разоблачить наших оппонентов, и на протяжении трех-четырех заседаний я показал бессмысленность всего того, что они мне инкриминируют. Они сделали выводы из этого, и процессы других правозащитников в Латвии, я слежу за ними, идут теперь в закрытом режиме.

По первому процессу прокурор, видя, что аргументации против меня вообще нет никакой, использовал такой прием: ой, вы жаловались, что неправильно перевели с латышского на русский (я специально выступаю в суде только на русском языке, хотя более-менее знаю латышский) мы тогда пересмотрим обвинение. И в первом процессе, где мне почти полтора года прокурор потребовал, и на следующем заседании уже должно было быть вынесение приговора, дали задний ход и сказали: «Мы пересмотрим обвинение».

А по второму делу я продолжаю давать показания, у меня еще два заседания, на которых я буду выступать. Я выступаю по три-четыре часа подряд, переводчик падает в обморок, судья говорит, ну надо отложить, я отвечаю: «Да, конечно». Беру измором, видеозаписи своих выступлений размещаю в социальных сетях. И мой друг правозащитник говорит: Гапоненко превратил суд над ним, в процесс, где он сам судит правящие элиты Латвии.

И все-таки чего же такого преступного, по их мнению, вы натворили?

– Я сделал несколько публикаций на портале Изборского клуба, я руководитель его прибалтийского филиала. И эти мои публикации экспертами полиции безопасности были определены как «угрожающие Латвии». Они не смогли их проанализировать, ума не хватило, а просто приложили 120 страниц моего текста и сказали: вот этот материал угрожает Латвии. Чем угрожает? Как? Этот материал коллективный, я писал его вместе с пятью другими авторами, а когда опубликовали, редактор даже не указал кто какой раздел написал. То есть лично меня обвиняют в том, что написано в коллективном труде.

Я издался в сборнике в Европе вместе с консерваторами из Народной партии Дании, матерыми антисоветчиками. Там я свою точку зрения изложил, огромное спасибо редактору за такую возможность, они – свою. Выступал, со мной не согласились, завязалась дискуссия, это нормально, наука, никто кружками с кофе друг в друга не бросался. И вот эта публикация – «предательство интересов Латвии». В интересах Дании что ли?

Самое интересное, что вместе со мной в этом сборнике опубликовал статью и нынешний министр обороны Артис Пабрикс, с консервативной точки зрения, антироссийской. Так давайте и его привлечем! Сам факт публикации в Дании является преступлением? Нынешние власти Латвии не вступают в спор, они не могут в принципе победить тех, кто их критикует, у них нет аргументации. Они опираются только на кнут и кандалы, закрывают рот, навешивают ярлыки.

Человек действует в интересах России! Но я действую в интересах русских Латвии! Которых здесь миллион, у которые есть свои интересы, которые лишены гражданства, причем тут Россия? В чем доказательство того, что работаю на Россию? Говорят: ну вот вы прошлом году вы шесть раз ездили в Россию. А еще я в Италию ездил, в Данию, в отпуск во Францию ездил. Я что, работаю и на Францию? Вот такая аргументация в этом судебном процессе, он, я считаю, является политическим, это расправа на инакомыслящими. И я не один, нас много таких, в Латвии и Прибалтике.

Кроме вас судят по разным обвинениям других ярких представителей русского движения Латвии, насколько эти целенаправленные репрессии подавили активность общины?

– Удары носили персонифицированный характер, выбирали людей, которые пользуются авторитетом в общине – меня, Юру Алексеева, Александра Филея, Володю Линдермана. Над всеми процессы идут, но на удивление и к радости великой никто из нас не сломался, мы продолжаем вести свою линию. И получили признание в общине. Вот был случай: на улице подошел прохожий, говорит, я вас знаю по фейсбуку, спасибо, что не сдаетесь, мы не можем высказываться так, как вы, мы боимся, мы даже лайки вам не ставим в фейсбуке, но большое спасибо, что вы нас защищаете. Такое признание от совершенно незнакомого человека, которого я его потом никогда не встречал, очень много значит.

Община не разгромлена, она сконцентрировалась внутри себя и продолжает жить. Единственная опасность: могут начать прибегать к прямым физическим действиям. Не только показательно в тюрьму отправлять, но и просто, знаете, отстреливать, потому что рот закрыть не получается. В тюрьме против меня полиция затеяла провокацию, мне стали поступать письма с угрозами с воли, при том, что в тюрьме жесткий режим, охрана все читает, и она сознательно пропустила эти послания.

Я написал заявление в прокуратуру, те переправили обратно в полицию безопасности, которая надо мной процесс вела. Они это дело похоронили, прокуратура прикрыла. Испугалась администрация тюрьмы, им то зачем лишние проблемы? Посадили в одиночную камеру, туда уже офицеры нормальные приходили, беседы вели со мной, в духе, ну ты держись, не все так плохо. Даже уголовники поддерживали, зная, чем я занимаюсь. Но атмосфера в обществе такая, что иногда на улице может остановиться машина, и оттуда на латышском языке начнут кричать: «Сволочь, ты продал нашу страну, тебя убить надо!».

Я сейчас книжку пишу про нацизм в Европе – выделаю пять этапов развития фашизма, и у нас сейчас третий этап: они у власти, но еще не начали организовывать концлагеря. Значительную часть населения на свою сторону уже привлекли, и есть добровольцы, готовые проводить «хрустальные ночи».

После изгнания Нила Ушакова с поста мэра Риги и потери его «Согласием» лидирующих позиций в Рижской думе, а также не самого лучшего результата «Русского союза Латвии» на выборах в Европарламент, есть ли шанс, что интересы русской общины будут представлены в латвийской политике?

– «Согласие» начинало нормально, я даже с ними сотрудничал, консультантом был по экономическим вопросам. Потом партия, что называется, продалась за материальные выгоды, стала замалчивать абсолютно все острые проблемы, хотя за нее продолжала голосовать русская община. Некоторые социальные блага они продолжали обеспечивать: например, бесплатный проезд пенсионерам и детям-инвалидам. Его отменили сейчас, когда их отстранили от власти, и желание поддакивать латышской власти их не спасло… Вторая партия «Русский союз Латвии», я вступил в нее как раз, внятно и грамотно представляет интересы русских, в Европарламенте у них только одно место, это Татьяна Жданок. Скоро выборы в Рижскую думу, неверное, состоятся в конце августа, и я прогнозирую, что «Русский союз» получит 5-7%.

Не самый лучший результат для общины, которая составляет более 25% населения страны…. Я так понимаю атака на русских в Латвии идет по всем фронтам: русские СМИ, русское образование?

– Власти ликвидировали практически все русскоязычные СМИ, на Первом балтийском канале запугали руководство и те сказали, что мы больше не будем выпускать новости на русском языке. Оставшиеся электронные СМИ на русском языке проводят такую сбалансированную антироссийскую политику, три статьи вроде бы да, нормальные, а потом одна – черная клевета на Россию или русское движение Латвии. Такая взвешенная политика русофобии.

Теперь мы живем в социальных сетях. Публикуемся. Я иногда что-то приличное напишу и вижу, что у меня сто тысяч читателей. Ни одна русская газета в Латвии не может обеспечить такого количества читателей.

На ваш взгляд возможно ли отыграть вспять ситуацию с уничтожением русского образования в Латвии?

– Есть еще года-два. Потом русских учителей выкинут и заменят на латышских. Община с этим практически ничего сделать не сможет. Эта линия на уничтожение русского образования наблюдается во всей Прибалтике, и на Украине, она одобрена американцами, она ими изначально поддерживалась. Я с Володей Линдерманом в свое время организовывали референдум о государственном статусе русского языка. Провеедм два-три митинга, пикеты выведем, латвийская власть отступит, маленький шажок назад сделают…

А после ситуации с Крымом, Вашингтоном была дана команда: «Расправляйтесь с русскими, вам ничего за это не будет». Формально все юридические инструменты мы использовали, обращались в ООН, в ОБСЕ, в Европарламент. Как в стену это все упирается. Говорят, да, это не демократично, да, нарушает такие и такие международные правовые нормы, и на этом все…

Я скажу Россия в этих условиях нас бросила, отделалась заявлениями Лаврова – правильными, хорошими заявлениями, спасибо ему большое за это. Но реальных действий по защите образования произведено не было. Например, поляки в Литве спасли свои школы, приезжали польские сенаторы, выступали, пугали, шантажировали, и польское образование в Литве сохранилось. Я знаю об инструментах, которые можно было бы использовать и россиянам, это не так сложно, для этого необходимо лишь желание.

Экономические инструменты в первую очередь?

– Например, транзит. Я, конечно, понимаю позицию российского руководства, своих портов не хватает, поставлена программа перенаправления в ленинградские порты, там все строится, наверное, через год – через два закончится это строительство, тогда все туда и переведут. Но пока российские миллиарды поступают в латвийский бюджет, через нас идет не только нефть, но и калийные удобрения, и возникает дилемма: помочь русской школе или лишить олигархов нескольких миллиардов?

Не секрет, что костяк лидеров русских общин в странах постсоветского пространства составляют люди старшего поколения, которые застали единую страну. Русской молодежи Латвии удается ли сохранить свою идентичность или же она ассимилируется в латышском окружении?

– Сейчас при «Русском союзе Латвии» есть группа молодежи, небольшая… К разговору о тех же мерах поддержки России: по квотам по 150 человек из нашей общины каждый год едут учиться в российские вузы и 95%, в итоге, остаются в России. Но нам здесь нужно воспитать нормальных людей! Вопрос стоит так: либо России выделить миллионы в год на поддержку русской молодежной элиты здесь, либо десять миллиардов на создание трех новых дивизий на Северо-Западном направлении, которые будут сдерживать возможные атаки отсюда.

У нас достаточно хорошо пишут о современном положении здесь, об истории, поддержите, ребята, ладно, гонорары не платите, просто издайте эти работы. Я сейчас бегаю, ищу где издать свою книгу «Европейский нацизм. Проблемы идентификации и преодоления». Не занимались этим в России, и в СССР не занимались, я в ЦК компартии работал, знаю, что и как финансировалось. Эта тема была запретной, нельзя было критиковать латышских легионеров в советское время из-за интересов общности советского народа. Сейчас дайте мне опубликовать о том, что и как было, и что нужно сделать для того, чтобы такого больше не было.

Пассионарии без поддержки не смогут победить государственную машину, не могут победить НАТО, которое находится на этой территории. Я тут живу, и у меня за окном слышна канонада, они учения проводят… Знаете в советское время было такое мнение: немецкие антифашисты поднимут восстание и свергнут режим Гитлера. Ну да, были такие ребята, два – три десятка. И чем все закончилось? Их отправили в концлагерь, где и казнили.