«Чувствуется ли, что русские там перепугались?» – спикер ВСУ не оправдал надежд телеведущей

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Если в первые 10 дней августа на херсонско-запорожских фронтах было около одного столкновения в сутки, то после атаки ВСУ на Курскую область, число боев возросло до десяти ежедневно.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил спикер оперативной группировки войск «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чувствуется ли, что русские там перепугались и пытаются перетягивать войска с зоны вашей ответственности, стало ли немного легче на фронте?» – спросила ведущая.

«Простой ответ – нет. Иностранные медиа начали делать какие-то большие события из того, что перебрасывается якобы (складывается впечатление из их сообщений) большое количество подразделений, что это какой-то такой безостановочный процесс. В действительности – нет. …Те изменения, которые связаны с передислокацией определённых российских подразделений с нашего направления на более угрожающие российские направления, они существенно не влияют на характер боевых действий и количественный состав войск противника», – ответил Лиховой.

«У нас вообще происходит активизация на этой неделе. После того, как на протяжении первых десяти дней августа наступало определённое затишье, когда на всей оперативной зоне от Херсонщины и до конца Запорожской области могло произойти на земле одно боевое столкновение, то сейчас они ежедневно исчисляются около десятка. Вчера было отбито 10 штурмовых действий русских, из них севернее Крынок было отбито 7 штурмовых действий. …Последние несколько дней, параллельно с курскими событиями, но может, это никак не связано, активность врага заметно выросла. Можно говорить об активизации противника», – рассказал ВСУшник.