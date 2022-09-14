«Чувствую личную вину за брошенных харьковских учителей» – Холмогоров

Новости Украины

Риторика некоторых правительственных ведомств, доказывающих, что в удерживаемой ВСУ Харьковской области «не было задержаний российских учителей», как минимум непорядочна, поскольку сам регион – исторически русский – и местные педагоги, что получили паспорта РФ, – полноправные граждане страны.

Об этом в эфире «Спутника» заявил публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делить граждан России на сорта – неправильно. Хотелось бы выразить свое крайнее недоумение по поводу позиций наших министерств, ведомств, официальных лиц, которые заявляют: «Вот, никаких российских учителей в Харковской области не было, были только местные харьковские учителя» и т.д. Значительная часть этих местных харьковских учителей либо были уже гражданами России, либо получили российское гражданство. Они являются такими же гражданами России, как и те, что прибыли с территории Белгородской области, из Москвы, Камчатки – откуда угодно. Считать их не нашими, не российскими учителями, на мой взгляд, очень вредно. Нашим чиновникам просто категорически нужно жестко пересмотреть позицию. Вместо того, чтобы говорить, что «все нормально, все в порядке, никого не было и никого не оставили» и т.д., впрягаться, и всех, кто попал в беду – выручать», – призвал он.

Писатель подчеркнул, что российские чиновники, повлиявшие на образовательную сферу на Харьковщине, подарившие чувство защищенности ее местным жителям и надежду на будущее с Россией, сегодня фактически отрекаются от них.

«У меня, например, острое личное чувство вины от этой ситуации. Первого сентября во многих школах Харьковской области состоялись уроки, в составлении которых принимали участие, в том числе, и я. Много говорилось о величии России, о том, что Россия – священная наша держава, о том, что где раз был поднят российский флаг, то там он уже спускаться не будет, о том, что такие города, как Изюм, Купянск и т.д. – вообще имеют очень малое отношение к истории Украины, что это – русские пограничные крепости на границе с Диким полем, которые были построены во второй половине 17 века. Возможно, те учителя, которые сейчас попали в беду, вели эти уроки, все это рассказывали, а теперь, получается, мы от них отрекаемся и говорим, что это – не наши, кто-то к нам примазался. Нет, давайте смотреть на ситуацию четко и точно», – подытожил Холмогоров.