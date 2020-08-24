«Чувствую угрозу». Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета

24.08.2020, Киев, Игорь Петров

Первый президент Украины Леонид Кравчук ощущает «какую-то угрозу» и не может спать не положив рядом пистолет.

Об этом он заявил в эфире канала NEWSONE, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, человек всегда чувствует себя в опасности, в глобальном мире, когда столько всего – автомобилей, самолетов, атомная энергетика. Всегда находится какая-то опасность.

Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее пояснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке лежит со мной пистолет. Всегда. Я уже привык к этому. Если я не достал его из тумбочки и не положил рядом, я не могу заснуть. Если кто-то что-то захочет сделать, я знаю, что этот пистолет в моих руках может сделать – ничего. Но он меня успокаивает», – сказал Кравчук.