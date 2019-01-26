«Чужое – не жалко»: Варварство украинской армии под Луганском

27.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные на занятых ВСУ территориях ЛНР в преступном сговоре с местной, назначенной из Киева «администрацией», продолжают массовую вырубку деревьев в защитных лесополосах.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По приказу командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины полковника Василия Зубанича, вступившего в преступный сговор с начальником районного отдела главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области и начальником государственной пожарно-спасательной части, была совершена вырубка деревьев в полезащитных лесополосах, относящихся к лесному фонду Украины», – рассказал Михаил Филипоненко.

«Вырубленный лес использовался для продажи, а также вместо проданного ранее угля для отопления блиндажей и палаток. Пользуясь покровительством командующего «операции объединенных сил» генерала Сергея Наева, Зубанич избежал ответственности, а вся вина легла на начальника районного отдела ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и начальника государственной пожарно-спасательной части», – подчеркнул представитель ЛНР.