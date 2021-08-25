Чужой среди своих. За что Левочкин попал под российские санкции

25.08.2021 02:55 (Мск), Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Накануне тридцатой годовщины незалежности Россия ввела санкции против целого списка украинских политиков и бизнесменов, большая часть из которых – «слуги народа».

И если бы в московском черном списке были одни они, на это вряд ли бы обратили серьезное внимание наблюдатели. В конце концов, взаимные обмены санкционными ударами между Киевом и Москвой давно приобрели ритуальный характер и перешли из разряда сенсаций в разряд скучных будней.

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Говорить об этих московских санкциях заставило появление в списке фигуры, до последнего остававшейся своего рода священной коровой, неприкасаемой для любых политических ударов из Кремля.

Речь идет об одном из основных акционеров украинской партии ОПЗЖ Сергее Левочкине – бывшем главе администрации Януковича, благополучно для собственного бизнеса пережившего им же изначально спровоцированный майдан, и неформально влияющего не только на реестровую антимайданную часть украинского политикума, но и на формально националистическую.

Так, у Левочкина более чем хорошие отношения с киевским мэром Кличко, которого они с Фирташем чуть не сделали в свое время президентом Украины, но потом, по взаимному согласию разменяли на Порошенко в ходе известной венской встречи весной 2014 года.

В разное время Левочкин финансировал националистических политиков рангом помельче – от позабытого ныне Николая Катеринчука до бывшего пресс-секретаря Правого сектора Борислава Березы – как самостоятельно в мэры столицы, так и во главе карманного движения «Решительные граждане» – в Киевсовет.

А еще у Левочкина сложились весьма конструктивные, хотя и не афишируемые публично, отношения с Офисом нынешнего президента Зеленского. Достаточно сказать, что один из главных идеологов команды Зеленского Михаил Подоляк – это в прошлом выдвиженец Левочкина, при Януковиче сидевший в киевской горадминистрации в качестве смотрящего от Банковой за тогдашним и.о. мэра Александром Поповым.

Как говорят знатоки киевской политкухни, дружеские и деловые отношения с Подоляком Левочкин сохранил и по сей день, посильно помогая людям Зеленского и советами, и связями, и в разработке многих «схем» и хитроумных комбинаций.

Свечку никто, разумеется, не держал (хотя не исключено, что соответствующие диктофонные записи ждут своего часа в руках у какого-нибудь нового майора Мельниченко), но злые языки уверены, что операция по обнулению политического и бизнесового веса одного из лидеров ОПЗЖ и кума Владимира Путина Виктора Медведчука разрабатываась Банковой в тесном тандеме с Левочкиным и тем крылом в ОПЗЖ, которое, по старой памяти, именуют «газовиками» и связывают с фигурой венского Фирташа и киевского Бойко.

Профит Банковой в этом деле очевиден – раздробить уже вплотную приближавшуюся по рейтингам к «Слугам» ОПЗЖ, вывести из игры Медведчука и, зачистив «пророссийский» фланг от структур, имевших выход на Кремль, создать вместо них удобного спарринг-партнера в лице внешне такой же «пророссийской» по риторике оппозиции, но уже без выходов на Кремль, зато с выходами на Офис Зеленского, которому и будут «проданы», в конечном итоге, голоса «юго-восточных» избирателей в обмен на место у кормушки и статус легальной оппозиции Его Величества – крикливой но совершенно безвредной.

Профит Левочкина и Ко в этой комбинации тоже очевиден – это возможность такой «ручной оппозицией» при Зеленском стать. При этом, избавившись от неудобного и амбициозного партнера Медведчука и необходимости с ним делиться. Ведь Медведчук, если с ним не делиться, легко мог задействовать против своих обидчиков тот самый «кремлевский» ресурс. Не случайно Добкины и Мураевы хором жаловались, что это с подачи «кума» они стали нерукопожатыми в Москве.

Теперь же Медведчук под домашним арестом, его бизнес-партнер Козак (не путать с московским тезкой) в розыске, нефтяной бизнес отобран и передан в руки Коломойского, каналы выдавлены из эфира на Ютуб, а влияние в партийных организациях в областях по осени, конечно, подсчитают, но есть обоснованные подозрения, что минимум половина ячеек пойдет не за Медведчуком, а за Левочкиным, Бойко и Фирташем.

Очевидно, что в Москве просекли происходящее, итогом чего стали санкции против Левочкина. Это – сигнал как украинскому политикуму, так и российским политико-бизнесовым кругам, что с Левочкиным лучше дела не иметь.

И хотя ряд статусных украинских политэмигрантов в Москве оправданно злорадствуют по поводу попадания Левочкина в «черный список» Первопрестольной, есть основания полагать, что самому «виновнику торжества» эти московские санкции даже на руку, поскольку позволяют исполнять номер «патриота» перед своими партнерами на Банковой.

Тем более, что на московском направлении уже особых плюшек не получить – никакой Медведчук больше не повезет никакого Бойко за руку на встречу в Кремль – с Путиным и Миллером, как это было в 2019-м.

Очевидно, роль такого же публичного сигнала украинским майданщикам отводилась и скандальному «каминауту» замглавы связанного с Левочкиным и Фирташем издания «Страна юа» Светланы Крюковой. Мол, «мы свои» и «одной крови».

Понятно, что такие скандальные откровения вызвали массовый отток «ватной» аудитории, так что появление венского шеф-редактора «Страны» Гужвы в санкционном списке СНБО, а затем и блокировка самого сайта по прежнему адресу в уанете выглядят вполне ожидаемыми и даже предсказуемыми.

Положа руку на сердце, потери «Страны» от этих санкций минимальны. Заблокированное в доменной зоне ua оно в тот же день переехало на новый адрес strana.news и доступно там всем желающим. Зато скандальная волна хайпа вокруг «гонимых и преследуемых» уже привлекла к изданию внимание части публики, ранее не знавшей о его существовании. То есть, профит налицо.

Фактически, нынешние санкции – это операция по спасению репутации издания, изрядно подмоченной историей с русофобским ответом на статью Путина. Особенно, если учесть, что реальное острие атаки СНБО направлено на сателлита медведчуковской части ОПЗЖ Анатолия Шария и его партию. Которая, в отличие от «Страны юа» является реальным конкурентом нынешней власти, а потому может, и скорее всего станет следующей жертвой санкционной логики СНБО.

Примечательно, что к хору защитников «Страны», кроме части антимайданных лидеров мнений, присоединились и многие видные майданщики – от днепропетровского писателя Яна Валетова до пиарщика ЮлииТимошенко Александра Кочеткова. Общий лейтмотив их сочувственных в отношении детища Гужвы постов в соцсетях сводится к тому, что «мамы разные нужны, мамы всякие важны».

Как выразился один известный в «патриотических» кругах волонтер АТО и «ветеран российско-украинской войны»:

«Можно по-разному относиться к Страна.ua, но запрет этого медиа – это огромный шаг к подавлению свободы слова в Украине. Если Медведчук был для меня откровенным врагом и агентом Кремля, то Светлана Крюкова и ее команда – скорее идеологические оппоненты в вопросах идентичности и геополитики, но единомышленники по многим социальным (и не только) вопросам. Когда они разоблачают грязные махинации власти, я им аплодирую».

Собственно, столь неприкрытая и откровенная похвала из уст представителей, казалось бы, враждебного идейного лагеря должна стать четким сигналом для антимайланного читателя и избирателя: стоит ли доверять изданию и стоящим за ним политикам, если для майданщиков они уже не враги, а всего лишь рукопожатые оппоненты. И не перейдут ли они на следующем повороте колеса генотьбы в статус обычных майданщиков – уже без всяких «но». Ведь, если враг тебя хвалит, значит, с тобой что-то явно не так.

Впрочем, тут есть сомнения. Ведь не стало же для читающей публики поводом задуматься само многолетнее существование в легальном украинском инфополе, под самым носом у СБУ и в доменной зоне ua оппозиционного политического издания. Так что насчет «задуматься» – вполне возможно, тут мы выдаем желаемое за действительное.

Понятно, что Левочкин не один такой претендент на роль силиконовой оппозиции. В очереди на кастинг уже стоят Мураев, Колесников и спикер Рады Разумков. Правда, ориентируются они на совсем другой кошелек. Не Фирташа, а Ахметова. И возня в этой песочнице – предмет отдельного разговора.

Как видим, к новому политическому сезону в Киеве все готово. Жизнь кипит, политические петрушки – на любой вкус. Правда, не покидает стойкое ощущение, что показная активность всех этих паяцев в конце концов работает на один общий интерес. И это не интерес народа Украины.

Как неполиткорректно говорят в народе: «Е@ут друг дружку – а деньги в кружку».