ЧВК «Вагнер» готовят к заходу в Прибалтику и прорыву на Калининград – Соскин

Своим мятежом с броском на Москву ЧВК «Вагнер» показала, что для неё пробить Сувалкский коридор из Белоруссии с заходом в Вильнюс – не составит труда.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил поддерживающий националистов украинский экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Путин хочет играть в 2024 году, ему нужен какой-то большой приз. Тогда ему нужен был приз, и он получил – Крым. А сейчас какой приз? Калининградская область. Я как понимаю, в 2024 году должен сыграть роль ракетоносителя, если Путин идёт на следующий срок, это калининградский анклав. Пробить Сувалкский коридор, там бить нечего, 70 километров по литовской территории. Получается, что показал ЧВК «Вагнер», что он элементарно проходит за сутки 900 километров. Пройти 70 километров по территории Литвы с заходом в Вильнюс – это 4 часа максимум», – сказал Соскин.

Он выразил уверенность, что при нападении Латвия, Литва и Эстония не смогут «повторить подвиг» Украины. Блок НАТО же ничем не поможет.

«Странам НАТО – до феньки. Как армия Великобритании и США бежали из Афганистана от талибов. Штаты, Великобритания, НАТО проиграли в Ираке? Проиграли. В Ливии, может, выиграли? Нет. Где они в последнее время что-то выиграли? Нигде и ничего. Они могут только щёки надувать. Это просто стоят во главе стран полные деграданты. Они не смогут защитить ни Финляндию, ни Норвегию, потому что там общая огромная граница с РФ, ни Швецию, ни Данию, ни Эстонию, Латвию и Литву. И Польшу не смогут защитить», – нагнетал политолог.

«То есть всё готово, чтобы ЧВК «Вагнер» вошёл в балтийские страны для начала, соединил их через Беларусь Сувалкским коридором с Калининградской областью – и всё. Дальше проведут референдумы в этих странах, скажут, что там попрали права граждан России, нарушили все ООНовские принципы, что НАТО расширилось туда незаконно, совершив агрессию и захватив эти страны. Всё будет то же самое, как про Югославию НАТО говорило, и когда оно оттяпало Косово у Сербии, всё будет так же, как про Украину говорила Россия. Но туда войдут не российские войска, а ЧВК «Вагнер». Очень быстро, и они уже к этому готовы, и они показали пилотный проект», – добавил Соскин.