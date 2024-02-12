ЧВК «Вагнер» поможет Белоруссии предотвратить провокации на выборах

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Бойцы ЧВК «Вагнер» окажут помощь в предотвращении провокаций, которые могут произойти на границах Белоруссии перед проведением парламентских выборов, намеченных на 24 февраля.

Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В преддверии единого дня голосования мы будем проявлять особую бдительность. Мы готовимся к особым провокациям, которыми нас захотят удивить. Но нас удивить невозможно. Если кто-то думает застать МВД врасплох, он попадет в наш капкан, который уже противнику подготовлен. С нами находятся сотрудники и советники ЧВК «Вагнер». Если что, они готовы подключиться и оказать помощь», – сказал Карпенков.

На полигонах Белоруссии завершился шестой сезон подготовки белорусских спецподразделений инструкторами ЧВК «Вагнер».

Всего подготовлено 1600 человек, каждый боец имеет 9 специальностей. Отрабатывалось противодействие ДРГ противника.

«Мы же не просим. Они говорят: «Если что, мы с вами». Мы впереди пойдем, потому что мы знаем, как оно должно быть. Молодые бойцы говорят, что за 4 недели они стали новыми людьми. Ничего не боюсь. Мы не хотим войны, но если понадобится, мы готовы врага, который к нам сунется, уничтожить», – сказал Карпенков.

Белорусские спецназовцы получили шевроны штурмовиков ЧВК «Вагнер».