ЧВК «Вагнер» пробьют «сухопутный коридор» в Калининград, чтобы заставить Украину капитулировать

Михаил Рябов.  
31.07.2023 00:05
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Польша, Прибалтика, Россия, Сюжет дня, Украина


В западной прессе нарастает тревога по поводу переброски бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

Всё чаще выдвигается версия, что «Марш справедливости» был операцией прикрытия для подготовки к деблокированию Калининградской области путем захвата Сувалкского коридора между Польшей и Литвой, что не только нарушит коммуникации в НАТО, но и в перспективе позволит «пересмотреть» правовой статус прибалтийских лимитрофов.

В западной прессе нарастает тревога по поводу переброски бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Всё...

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Норвежский ежедневный таблоид VG с тревогой отмечает тенденцию последних недель: Владимир Путин и другие представители высшего российского руководства уже неоднократно упоминали, что территория Польши сформирована за счёт подарков Иосифа Сталина. Издание видит опасную параллель – аналогичные исторические экскурсы Путин проводил накануне начала СВО, называя Украину «квазигосударством», заполучившим благодаря коммунистам исторические русские земли.

Норвежская газета также напоминает, что Польша и Литва входят «в число стран, которые больше всего стремились помочь Украине», поясняя такую поддержку Киева тем, что русские следующей целью якобы видят Варшаву и Прибалтику. И вот – белорусский президент Александр Лукашенко разместил у себя около двух тысяч бойцов «Вагнера», которых, как утверждает сам Батька, он «удерживает, чтобы не напали на Польшу».

Британская газета Daily Mail оценивает число бойцов «Вагнера» в Белоруссии несколько выше – в пять тысяч человек.

«Армия Варшавы намного превосходит армию «Вагнера» численностью, поэтому угрозы похода на польскую столицу или крупную военную базу в основном были отвергнуты, но более тревожная идея заключается в том, что они могут атаковать узкую полоску земли, известную как Сувалкский коридор», – пишет издание.

Газета полагает, что «вагнеровцы» могут начать пробивать «сухопутный коридор» из Белоруссии в Калининград по аналогии с «гибридными» действиями ВСУ в Белгородской области – то есть, Кремль не будет иметь к этому никакого отношения. Такую версию подтвердил газете американский генерал Бен Ходжес.

Опасность для Запада заключается в том, что дестабилизация обстановки в Сувалкском коридоре отрезает всю Прибалтику от Польши – а это единственный путь для НАТО в Литву, Латвию и Эстонию.

«Если бы Вагнер начал перестрелки в этом районе – подобно партизанам, сражающимся в российской Белгородской области, – то это значительно усложнило бы использование границы. Повреждение автомобильных дорог или железнодорожной линии может иметь тот же эффект, что и полное закрытие границы, даже если «Вагнер» не занимал никакой территории.

Во-вторых, в случае стычек, Польша, скорее всего, применит статью 5 и потребует от всех союзников по НАТО ответить, что почти наверняка поддержат другие восточноевропейские государства.

Но западные союзники, особенно Франция и Германия, могут не захотеть, учитывая потенциальный ответный удар со стороны России, и тот факт, что любые силы «Вагнера», вероятно, будут небольшими.

Это рискует подорвать единство НАТО, которое уже пошатнулось между Востоком и Западом из-за Украины, и укрепило бы позиции России в Европе.

В-третьих, атака Вагнера вызовет вопросы о том, как реагировать.

Путин признал, что российское государство раньше финансировало группу, но теперь утверждает, что прекратило их деятельность, и почти наверняка будет отрицать ответственность за их действия в будущем.

Хотя «Вагнер» базируется в Беларуси, считается, что Лукашенко не имеет никакого влияния на то, как и где действует группировка, и, вероятно, также дистанцируется.

Поэтому НАТО рискует выглядеть агрессором, если в ответ нанесет удар по России или Белоруссии, что обе страны почти наверняка используют в пропагандистских целях», – предостерегает британская газета.

Автор полагает, что Кремль при этом сможет объявить ультиматум Западу – если не хотите Третьей мировой войны и ядерной катастрофы, давайте подписывать мирное соглашение по Украине, и тогда Москва задействует свое влияние на «Вагнер», чтобы бойцы оставили Сувалкский коридор в покое.

Финское издание «Verkkouutiset» также пишет об угрозе ввода «вагнеровцев» в Сувалкский коридор. Оно приводит недавнее высказывание главы комитета Госдумы по обороне генерала Андрея Картаполова: «Эта ударная группа готова захватить этот небольшой коридор через несколько часов».

«Когда русский во что-то вгрызается, от этого трудно избавиться, это проверено на Украине. Силы без опознавательных знаков (Вагнер) — удобный инструмент Кремля, которым легко пожертвовать», – предостерегает Томи Лоунема , бывший генеральный директор Service Security Agency.

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