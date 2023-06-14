ЧВК «Вагнера» пророчат уход из зоны СВО обратно в Африку

Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что государство может гарантировать социальные обязательства только тем добровольцам – участникам СВО, что заключат контракты с Минобороны.

В ответ руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин вновь заявил об отказе подписывать контракты с военным ведомством. Он настаивает, чтобы Госдума придумала особый правовой механизм для «музыкантов». СМИ между тем видят в ситуации предпосылки для ухода «вагнеровцев» из зоны СВО обратно в Африку.

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«Насколько я знаю, Министерство обороны сейчас заключает контракты со всеми желающими продолжить службу в зоне специальной военной операции. Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии, потому что, если нет контракта с государством, если нет контракта с Министерством обороны, не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и сделать как можно быстрее», – сказал накануне президент РФ.

«Первое, что нужно сделать: заключить контракты со всеми добровольными объединениями, иначе социальных гарантий со стороны государства не возникает», – подчеркнул Путин.

В свою очередь Пригожин, у которого открытый конфликт с ведомством Сергея Шойгу, объявил: «контракт в любом случае заключать не будем».

«Когда Родина попала в беду, когда была нужна помощь ЧВК «Вагнер» и мы все пришли ее защищать, то Президент пообещал нам все социальные гарантии. Я готов обеспечивать бойцов ЧВК «Вагнер», но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК «Вагнер» не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет. Что касается социальных гарантий, я думаю, что Государственная дума и Президент найдут компромиссное решение, при котором и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий. Потому что обычно участник боевых действий получает человек, который уже ушел из зоны СВО, либо ранен, либо получает его семья, потому что он убит. У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с Министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с Министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем», – цитирует Пригожина его пресс-служба.

Председатель ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ) капитан 1 ранга в отставке Олег Шведков заявил «Независимой газете», что примеру «вагнеровцев» могут последовать и другие добровольцы.

«Подозреваю, что и некоторые другие добровольческие структуры тоже постараются избежать попадания под руководство Минобороны. Они будут настаивать на своей автономности, вплоть до того, что решатся быть распущенными, а многие из добровольцев откажутся участвовать в СВО. В таких условиях, можно предположить, что ЧВК «Вагнер» свернет свою деятельность на территории РФ и Украины и перебросит силы обратно на Африканский континент или в другой мировой регион», – сказал эксперт.

Генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев прогнозирует, что государство будет против уступок в этом вопросе.

«То, что в России много добровольцев для участия в СВО, – это хорошо. Но их подразделения не должны быть анархистской структурой, которая действует сама по себе. Мы это уже наблюдали в 2014 году, когда украинские олигархи формировали под себя националистические батальоны, которые в Донбассе установили террор и геноцид местного населения. Россия не должна повторять таких ошибок. Добровольческие формирования должны быть в составе силовых ведомств, государственными, и поэтому приказ главы Минобороны об упорядочивании их деятельности в рамках Объединенной группировки войск под управлением начальника Генштаба Валерия Герасимова вполне своевременен. Если некоторые добровольцы с этим не согласны, то им не место в зоне СВО», – отрезал Неткачев.