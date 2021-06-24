«ЧВК Вагнера» теснит США: военный эксперт объяснил нападки Вашингтона на россиян в Африке

24.06.2021, Москва, Андрей Самойлов

Неспособность США признать ответственность за неудачи в Африке привела к антироссийским заявлениям Вашингтона.

Западные страны, в частности США, обеспокоены российским присутствием в Африке, поскольку их позиции на «черном континенте» заметно ослабевают. Отследить степень отчаяния американских политиков можно по интенсивности антироссийских заявлений.

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Недавно в Госдепе США усомнились в том, что «ЧВК Вагнера» – это частная структура. По мнению представителя администрации американского лидера, «вагнеровцы» выполняют стратегические задачи России в разных точках мира.

Однако военный эксперт Алексей Суконкин убежден в обратном. По его словам, существует много факторов, которые опровергают связь «ЧВК Вагнера» с государством.

«Я много общаюсь с ветеранами силовых структур и они говорят, что «ЧВК Вагнера» ничего не согласовывает с российским руководством и, тем более, не получает команды. А действует, как считает нужным. Возможно, этот «Вагнер» когда-нибудь ошибется, но пока грамотно рассчитывает риски и даже в сложнейших ситуациях выходит сухим из воды», – сообщил Суконкин.

Он полагает, что нападки США связаны с эффективностью бойцов, которые изменили положение дел в Африке.

«Америка чувствует поражение. Россия и, в частности, «ЧВК Вагнера», теснит американцев и французов по всей Северной Африке, да и вглубь континента», — отметил Суконкин.

Работа «ЧВК Вагнера» на континенте показала, что главы африканских государств могут больше не оглядываться на Запад в принятии своих решений. Они могут действовать в интересах своих граждан, заручившись поддержкой сил, способных защитить их, заключил Суконкин.