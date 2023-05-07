ЧВК Вагнера уходит из Артёмовска. Военная карьера Пригожина закончена?

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Евгений Пригожин подтвердил, что бойцы руководимой им ЧВК «Вагнера» покинут ночью 10 мая позиции в Бахмуте (Артёмовске), а их место займёт спецназ «Ахмат» Рамзана Кадырова. Такое решение Пригожин объяснил тем, что Минобороны, якобы завидуя успехам ЧВК, искусственно устроило «вагнеровцам» «снарядный голод». (Так или иначе, но американская CNN, ссылаясь на данные ВСУ, сообщает, что Россия продолжает выстреливать по 20 тысяч снарядов в день под Бахмутом и называет слова Пригожина блефом).

Замену строптивого Пригожина на более контролируемого Кадырова наблюдатели трактуют как свидетельство аппаратного проигрыша хозяина ЧВК. Ответ Кадырова содержит некоторые сигналы (например, резкая критика за съемку погибших бойцов и призыв к «музыкантам» не уходить вслед за Пригожиным, а вливаться в «Ахмат»), которые эксперты трактовали как свидетельство раздражения в Кремле.

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«Женя, пока мы не дойдём до позиций, пока мы не возьмём все позиции, ты будешь в обороне. И когда мы начнём наступать, только тогда мы определим, куда тебе уйти дальше. Мы должны полностью поменять ход ситуации. Ты всегда говорил, что живёшь по мужским правилам, поэтому я по понятиям тебе говорю: ты должен делать то и то, с тобой свяжутся люди и тебе объяснят. Второе, в ЧВК «Вагнер» очень хорошие, смелые, нужные люди, и они сегодня нужны нам тоже в том числе, потому что они знают местность. Если вы останетесь с нами, то я вам обещаю, что мы создадим лучшие условия, чем сегодняшние у вас, постараемся, чтобы у вас было всё на высшем уровне», – пообещал Кадыров.

«Я так понимаю, что Кадыров и Пригожин были друзьями. Были. До сегодняшнего дня точно. Но это интервью Кадырова сложно назвать подставленным плечом в трудный момент», – считает экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

В свою очередь Евгений Пригожин дипломатично ответил, что готов передать позиции «Ахмату».

«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут. В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмат», – сказал глава «Вагнера».

Политолог Евгений Минченко считает, что публичная пикировка Пригожина и Кадырова – большой успех Минобороны, поскольку глава ЧВК ранее требовал выяснения отношений с Сергеем Шойгу.

«Большой успех Минобороны – публичное выяснение отношений двух лидеров радикальных патриотов, заочный разговор «по понятиям» Кадырова и Пригожина», – констатирует тг-канал «Минченко Консалтинг».

А вот как комментирует ситуацию либеральный политолог Константин Калачев.

«Пошел разговор по понятиям. Спишут на нервный срыв руководителя ЧВК. Но судьба Пригожина и его ЧВК теперь скрывается в тумане интриг и разборок. Недовольство очевидно транслируется с очень высокого уровня».

Политолог Сергей Марков не видит ничего хорошего в сложившейся ситуации.

«В Бахмуте Ахмат Кадырова готов заменить Вагнер Пригожина. Хм. Вот филологически видно, что личная политика вытеснила системы. А это не правильно. Современные войны выигрывают не полевые командиры, а системы. Порядок бьёт класс».

Доктор политических наук Игорь Скурлатов прогнозирует закат военного проекта Пригожина.

«Всем известна неприязнь Пригожина к Шойгу, что не мешало, впрочем, «висеть» на довольствии от Минобороны и «вагнеровцам», и лично Пригожину, который имел и пока имеет многомиллиардные контракты с ведомством Кужугетовича… Пригожин неплохо организовал деятельность своей армии на Донбассе. Взял из «зон» креативных ребят в количестве нескольких десятков тысяч и отбил у врага сначала Соледар, а потом Бахмут (Артемовск). Сейчас доступ к пополнению из тюрем для ЧВК перекрыт… Казалось бы «живи – не тужи». Пиарься и нарабатывай себе рейтинги. Но Пригожин, увы, как и множество других “соколов”, которым судьба выдала шанс на карьеру и славу, избрал себе путь «быка» с огромными политическими амбициями, не являясь при этом профессиональным или прирождённым политиком. Что недопустимо в Системе Путина. Амбиции Пригожины были причем явно президентскими. Кадыров в недавней аналогичной ситуации всё понял и «утих» с публичностью… Пригожин не понял. И сейчас его убирают мягко-силовым путем. Вряд ли ему останется ЧВК. Скорее Мезенцеву. Или ещё кому, более управляемому и «серому». Пригожин оказался проблемным «клиентом», агрессивным, скандальным, орущим публично матом то на Стрелкова, то на Шойгу. Ему осталось только Путина обматерить. Затем этот шантаж со снарядами. У всех подразделений мин в общем-то хватает, хотя хотелось бы больше, по «советским» нормативам… Армия (а «ЧВК» это часть армии, руководить которой назначили Пригожина) это не собственная политическая партия, от имени которой ты можешь делать заявления. Сегодня ты командир ЧВК, а завтра валишь лес в солнечном Магадане. Уповать на дружбу и хорошие отношения с Путиным не стоит… Затем, важно, руководство всех силовых ведомств крайне отрицательно относятся к «явлению» Пригожина и его деятельности. Собственной базы, как у Кадырова, Пригожин не имеет вообще. Ни собственной партии, ни собственной республики, ничего. Женя – политический нищеброд… Теперь судьба Пригожина печальна. Знаю, что его ждёт в перспективе, но оставлю все эти знания при себе. Но в любом случае – взлёт Евгения закончился, и для него наступили тяжёлые времена… В любом случае, военная карьера Евгения закрыта – про Африку, Азию и Донбасс он может забыть. А вот продолжение в бизнесе фаст-фуда и кулинарного обслуживания школ – почему бы и нет? Может и разрешат», – пишет Скурлатов в своём Telegram-канале.