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21.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Украина
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Чья бы корова мычала: В Москве прокомментировали украинскую дурь

Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал «рабами» граждан Российской Федерации и заявил, что они хотят возродить царя на престоле. Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне по натуре как народ не любят свободу – они любят рабство, они хотят царя, они не стремятся к демократии», – заявил Ющенко.

В ответ на это депутат Госдумы Вячеслав Никонов в своем блоге напомнил украинскому президенту уроки истории и о том, кто на протяжении веков, довольствуясь положением вассала, ищет себе иностранных покровителей.

«Россия – одна из двух стран мира, имеющая больше 500 лет суверенного существования. За это время освободила и Украину от рабства. Победила и поляков, и шведов, и Наполеона, и Гитлера, и рабских прихвостней нацистов. Россия – самостоятельный центр силы. Никогда не пойдёт в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Стамбульскому патриархату. В отличие от Украины, которая уже ушла под внешнее управление», – написал Никонов.

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