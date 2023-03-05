Цифровая Тортуга. Зачем России пиратское кино с Запада и почему это – не патриотизм

Несколько дней информационного отгула – и вот лента сама подбрасывает повод для размышлений. На этот раз скандал в сетях сгенерировала переписка между комитетом Совфеда по экономической политике и Минкультом относительно судьбы проката западной кинопродукции в России.

Как следует из обнародованного зампредом упомянутого комитета сенатором Алексеем Синицыным, ответа министерства на его запрос, прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей, а потому не может быть поддержан и легализован ведомством.

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Узнав об этом, патриотическая общественность, как водится, вознегодовала. Дабы не повторять одно и то же на разные лады, сошлюсь на гневный пост историка Александра Свистунова, растиражированный журналистом и депутатом Андреем Медведевым и другими лидерами мнений в Z-сегменте, как на наиболее репрезентативный образец подобного хода мыслей:

«Зачем отчислять деньги правообладателям из недружественных стран – с этих денег будут уплачены налоги, на которые будут произведены гаубицы, стреляющие в русских солдат. Зачем нам платить деньги спонсорам убийства русских солдат? Зачем нам платить деньги шулерам, ожидая от них порядочной игры? Мы «вне закона»? Погнали грабить дилижанс. Мы «империя зла»? Врубай «имперский марш». Давайте же, черт возьми, сделаем 2023-й годом оправданных ожиданий! Давайте дадим им то, чего они навязчиво выпрашивают уже целый год. Я – за полное пренебрежение к интеллектуальной собственности врагов России. К любой собственности врагов России. Вы не враг России? Открывайте у нас свое официальное представительство, платите здесь налоги. Стесняетесь? Боитесь прогневить американского деда? «Это дорога Кинга Фишера, выбирай другую!».

И вроде звучит отлично для патриотического уха, я бы даже сказал, залихватски. Но…как и всегда в подобных случаях, есть одно небольшое «но». В конкретном случае – большое «но». Если немного остыть от праведного гнева и попробовать проговорить те же тезисы на холодную голову, получается что?

Правильно – приправленная патриотическим соусом борьба за право легально смотреть их буржуинское кино, на повестку которого мы не имеем ни малейшего влияния.

Так в американском кино изображают российского космонавта. Кадр из фильма Армагеддон

Нелегально его будут смотреть и так, наплевав на все запреты и цензоров. В цифровом мире делать это куда проще чем в СССР, куда, при всем железном занавесе, все же попадали провезенные из-под полы видеокассеты с фильмами «про это». Вот только такая коммерция для ее организаторов часто заканчивалась попаданием в те места, «где даже летом холодно в пальто».

И правда, зачем советским людям было смотреть на то, как бравый американский Рэмбо крошит в капусту советских солдатиков в Афганистане или дружественных нам вьетнамцев во Вьетнаме? А помните, был такой жутко популярный в начале 80-х постапок «На следующй день» – о том, как Америка выживала после устроенной злыми русскими ядерной войны.

О том, какое огромное влияние оказывала на девственные умы советских людей даже внешне безобидная и аполитичная пропаганда вполне определенного ОБРАЗА жизни, я даже не говорю, и так понятно. Для понимания было тридцать лет наблюдений в реальных условиях за несколькими поколениями, выросшими на этих самых ценностях.

А теперь вот от них внезапно требуют воевать за свою страну. А они, блин, или не хотят и удирают за границу, или просто не понимают, зачем им это надо, вынуждая власти вспоминать хорошо забытые советские практики политинформаций в школах не только для детей, но и для их родителей.

Но вернемся к кино, произведенному в недружественных странах. Попробую зайти с другой стороны. Мы же понимаем, что те, кому это интересно, скачивать и смотреть на экранах своих домашних компов будут и так, для этого разрешение из Минкульта не нужно. Следовательно, речь идет именно о «большом» коммерческом прокате – в кинотеатрах.

Говоря еще проще: мы не хотим платить деньги спонсорам убийства русских солдат. Мы хотим смотреть их вражеские фильмы бесплатно. Выходит так?

Казалось бы, сам Бог дает в руки возможность раз и навсегда избавиться от колониальной зависимости в сфере кинопроката, слезть с этой иглы зависимости от западного контента, начать полноценно развивать свое. Но нет.

У меня вопрос к патриотическим критикам: а зачем вам такое кино на отечественных экранах? Чем вызвана необходимость его присутствия, даже ценой легального пиратства? Что такого ценного и важного сообщать западные киноделы российскому зрителю, что ради этого нужно открыто объявлять Россию этакой цифровой Тортугой? В чем выгода для страны, проще говоря.

Вы же сами, господа патриоты, в режиме нон-стоп критикуете западное кино за русофобию, чрезмерную идеологизацию, пропаганду ЛГБТ из всех щелей, гендерную повестку, чернокожую Анну Каренину этестера. Думаете, в будущем этого станет меньше? Нет, я вас уверяю, зная тамошние тренды можно спокойно прогнозировать, что ЭТОГО будет больше.

Возможно, некоторые думают, что этакая партизанщина нанесет урон западным буржуинам, лишив их части прибыли из-за легального пиратства в РФ. Возможно, хотя и сомнительно. Но ценой этого кукиша в кармане станет открытый доступ западных смыслов в головы российской аудитории. Сейчас отечественная киносфера только-только начала приспосабливаться к жизни в условиях санкций.

Успех того же «Чебурашки», обошедшего в прокате «Аватара», был обусловлен не только художественными достоинствами и удачной эксплуатацией знакомого с советских времен образа, но и во многом изменившейся в пользу отечественного продукта конкурентной средой – искусственными препятствиями на пути к прокату западных фильмов, на что прокатчики ответили вынужденным увеличением доли отечественного кино на экране.

Зритель потихоньку приучается смотреть свое. А киноделы, чтобы заполнить нишу спроса, наращивают производство. Одних только сериалов за прошлый год снято больше девяноста. Зачем им дополнительная конкуренция со стороны более дорогих, а значит, более качественных (не обязательно в содержательном смысле, а в смысле спецэффектов и картинки) западных фильмов?

Как хотите, но вот эта борьба за возможность легально распространять в РФ вражеский контент очень смахивает на неосознанное лоббирование интересов западных кинокомпаний и их оставшихся не у дел российских дистрибуторов.

А предлагаемые методы до боли напоминают столь же идиотские предложения маркировать выступления отечественных звезд-иноагентов предупреждениями о том, что они – иноагенты. На выходе лишь привлечение дополнительного внимания к потенциально вредному контенту.

Если некто – иноагент, или такая-то кинопродукция произведена в НЕДРУЖЕСТВЕННОЙ СТРАНЕ, куда логичнее было бы минимизировать вероятность попадания такой продукции в потребительское меню россиян, чтобы ее влияние на сознание было меньше.

А тут, получается, мы боремся за ровно противоположное. Иноагент? Ну, пой на здоровье, собирай стадионы, только перед выступлением ведущий объявит, что ты – иноагент. Сняли фильм или сериал в США – ничего, вот вам, ребята, в порядке кукиша заокеанским империалистам возможность его легального пиратского показа в отечественных кинотеатрах.

Какой-то странный патриотизм, честное слово.