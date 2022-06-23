«Цифровизация без обеспечения кибербезопасности невозможна» – Минцифры РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Медиаспециалисты РФ, в связи с участившимися атаками на информационное пространство страны, разрабатывают законопроекты, позволяющие эффективно бороться с телефонным мошенничеством и вредоносными сайтами.

Об этом в рамках заседания Совета Федерации рассказал заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Он отметил, что поддержанный Минцифрой, Минюстом, Роскомнадзором, МВД и ФСБ законопроект поспособствует предупреждению преступлений, совершенных с использованием подменных номеров.

«С февраля по март 2022 г., после начала СВО наблюдалось существенное (повышение – ред.) уровня телефонного мошенничества по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Абсолютное большинство из них совершается путем подмены номера. При этом подмена совершается на внутренних стыках между российскими операторами связи», – сказал Шойтов.

Он сообщил, что в рамках разработки и реализации мер по противодействию этому мошенничеству в правительство РФ был внесён законопроект о внесении изменений в закон «О связи».

«Этот законопроект предусматривает установление для операторов связи обязанности предоставить Минцифры сведения, необходимые для предотвращения угроз и противодействия телефонному мошенничеству с использованием единого портала Госуслуг, а также расширение перечня обязанностей, установленных операторами связи пропуска трафика в свою сеть», – поделился Шойтов.

Эксперт подчеркнул, что посредством Портала государственных услуг РФ, граждане страны смогут проверять на достоверность поступающие звонки.

«(Производится – ред.) доработка единого портала Госуслуг в целях обеспечения возможности направления гражданами сведений о телефонных звонках, вызвавших подозрения, и проверки на подмену номера, сопровождающего вызов. Человек видит, что получает звонок, он подозревает, что звонок – мошеннический, обращается на единый портал Госуслуг. Находим и проверяем оператора и, уже имея соответствующие нормы закона, применяем их. При выявлении факта подмены номера, требование будет направляться в Роскомнадзор для принятия соответствующих мер к оператору связи, допустившему его подмену», – добавил он.

Также представитель Минцифры рассказал еще об одной законодательной инициативе, которая бы обеспечивала защиту от фишинговых (поддельных) онлайн-ресурсов.

«В целях противодействия преступной деятельности с использованием фишинговых сайтов, подготовлен федеральный проект. Этим законопроектом предусмотрено право государственных органов, организаций граждан, при обнаружении в пространстве Интернет фишингового ресурса, направлять соответствующую информацию в Минцифры с использованием информационной системы, предназначенной для противодействия подобным ресурсам. Законопроект содержит право субъектов критической информационной инфраструктуры направлять указанную информацию в ФСБ России», – говорил Шойтов.

Он убежден, что благодаря этому законопроекту, существенно повысится оперативное реагирование правоохранительных органов на вредоносную деятельность в Интернете.