«Цифровизация» российской армии. Шойгу демонстрирует значимые результаты в ходе проведения СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Армия России продолжает совершенствоваться в том числе с помощью IT-технологий. Это стало возможно благодаря «цифровизации», привнесенной министром обороны Сергеем Шойгу в систему управления войск. За 11 лет на должности он кардинально изменил устаревшие аналоговые технологии Советского Союза и обеспечил современные подходы в подответственных сферах. В результате сегодня армия России является обладателем такого высококлассного оружия, как высокоточные гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», эффективность которого признают даже противники из США.

Результаты глобальной «цифровизации» армии России сегодня можно оценить по успешному противостоянию со странами НАТО, оказывающими беспрецедентную поддержку преступному режиму Украины. Специальная военная операция наглядно продемонстрировала не только героизм российских солдат, но и грамотное управление войсками. Успешное проведение специальной военной операции является закономерным итогом системной работы на протяжении 11 лет министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В свое время он принял под свою ответственность армию, базирующуюся на устаревших принципах, где вместо компьютерных технологий использовались аналоговые во всех смежных сферах – от производства оружия и комплектующих, до быта военнослужащих. В данной парадигме существовали значительные риски человеческих ошибок в управлении, а оперативный контроль был затруднен, что сказывалось как на управленческих решениях, так и на поле боя. Система не отвечала современным реалиям, а значит не могла соперничать с наращивающими свою агрессивную риторику Западными странами, в первую очередь США.

Сегодня под пристальным вниманием Сергея Шойгу продолжается модернизация российской армии, начиная от производства и заканчивая системами учета военкоматах.

На момент вступления в должность министр принимал армию с 16-процентной долей современной техники в распоряжении. Уже в 2020 году данные показатели превысили 70%. Цифры в секторе стратегических ядерных сил (СЯО), ВКС и ВМФ уже достигли 100%, значительно превысив показатели, которые были поручены Президентом России Владимиром Путиным.

Одной из визитных карточек результативности работы по модернизации армии Шойгу является разработка и производство уникальных высокоточных гиперзвуковых авиационных ракетных комплексов «Кинжал». Представленные в 2017 году, уже сегодня они успешно используются в ходе проведения спецоперации на Украине.

В частности, свою эффективность гиперзвуковое оружие продемонстрировало, уничтожив хорошо защищенный подземный арсенал в Ивано-Франковской области, где украинские боевики хранили боевые части для тактических ракет «Точка-У», которыми преступники систематически обстреливали мирные города Донбасса. Ракеты «Кинжал» преодолели более 1000 км. менее, чем за 10 минут и точно поразили цель.

Производство и разработка такого вида вооружений, аналогов которому пока нет в мире, невозможно без системной работы по модернизации. Ее результаты оценил действующий президент США Джо Байден, заявив, что «Кинжалы» практически невозможно остановить и признав грозность российского оружия.

При прямом участии Шойгу «цифровизация» происходит не только в вопросах новейшего вооружения, но и не столь значимые на первый взгляд области, находящиеся в ведении ВС РФ. Так, накануне в ходе первого в текущем году тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, министр отметил важность модернизации работы военкоматов.

«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», – обозначил круг ближайших задач глава ведомства.

Как известно, у России два союзника – армия и флот. Тот факт, что руководителем одного из важнейших министерств является Сергей Шойгу, на протяжении долгих лет трудившийся на благо Родины, позволяет жителям нашей страны быть уверенными в безопасности и дальнейших успехах российской армии. Героизм и самоотверженность российских солдат вкупе с грамотной системой управления, позволяющей внедрять передовые технологии в слаженную работу ВС РФ без сомнения позволят нашей стране достичь все цели СВО, поставленные Верховным главнокомандующим.