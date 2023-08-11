Цифровой рубль позволит Западу сохранить контроль над финансовой системой России – Хазин

Введение Россией цифрового рубля позволит Западу сохранить контроль над ее финансовой системой.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Например, история с цифровым рублем, которая связана с тем, что когда стало понятно, что рано или поздно мы из МВФ выйдем, Запад все равно очень бы хотел контролировать все процессы, которые происходят у нас в финансовой системе. Идея цифровых национальных валют связана с тем, что у них есть единый протокол, который прозрачен для банка международных расчетов в Цюрихе.

То есть – это другой способ взятия нас под контроль. Разумеется, ничто не мешает попытаться изменить протокол, но не при нынешнем руководстве Центробанка», – сказал Хазин.