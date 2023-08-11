Цифровой рубль позволит Западу сохранить контроль над финансовой системой России – Хазин
Введение Россией цифрового рубля позволит Западу сохранить контроль над ее финансовой системой.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Например, история с цифровым рублем, которая связана с тем, что когда стало понятно, что рано или поздно мы из МВФ выйдем, Запад все равно очень бы хотел контролировать все процессы, которые происходят у нас в финансовой системе. Идея цифровых национальных валют связана с тем, что у них есть единый протокол, который прозрачен для банка международных расчетов в Цюрихе.
То есть – это другой способ взятия нас под контроль. Разумеется, ничто не мешает попытаться изменить протокол, но не при нынешнем руководстве Центробанка», – сказал Хазин.
Между тем, ранее его коллега Сергей Глазьев, не меньший противник финансистов-либералов, напротив обвинил Центробанк в том, что он тормозит введение цифрового рубля, который, по его мнению, позволил бы России обходить западные санкции.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.