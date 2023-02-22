Цифры и факты: год назад Россия упредила удар ВСУ на считанные дни или даже часы

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Существуют неопровержимые доказательства того, что Украина готовила военное нападение на Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» заявил военный аналитик, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

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«То, что агрессия Украины против России было делом решённым и неизбежным, стало окончательно известно 30 марта 2021 года. В тот день Верховная рада приняла постановление №5312 «О Заявлении Верховной рады Украины относительно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта». Документ представил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, который сразу же заявил о международном вооруженном конфликте как о войне, «в которой есть только две стороны – Россия и Украина», – сказал Гундаров «Московскому комсомольцу».

Затем, напоминает он, 29 июня 2021 года на внеочередном заседании парламент Украины приняли пакет законов: №5557 (об основах национального сопротивления) и №5558 (об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

«Благодаря этим документам Зеленский получил возможность в период с января 2022 года до конца 2024 года без какого-либо объявления всеобщей мобилизации поставить под ружье свыше 7,5 млн человек. Это больше численного состава всех сухопутных сил гитлеровской Германии в момент ее нападения на СССР», – обращает внимание эксперт.

Он указывает, что Запад активно обвинял Москву в якобы подготовке агрессии только за то, что она собрала 120 тысяч военнослужащих – группировка, необходимая для обороны, – на границе с Украиной.

«В Москве никак не хотели верить, что на Западе уже знают, что Украина изготовилась к нападению на Россию. Хотя об этом говорило буквально все. 25 августа 2022 года все тот же [секретарь СНБО Украины] Алексей Данилов в прямом эфире львовского телеканала NТА открыто заявил: «Подготовка [к войне] началась после 8-го, 9 декабря 2019 года». Киевом была принята новая стратегия «деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя. Не следует также забывать, что 11 февраля 2022 года на брифинге в Мельбурне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посоветовал американцам в ближайшие 48 часов вылететь с Украины. Англосаксы эвакуировали своих дипломатов и военных. С 14 февраля зарубежные страховщики авиаперевозок закрыли небо над Незалежной. Это может означать, что они прекрасно знали, что военная операция неизбежна и наступление начнётся в ближайшие дни», – добавил аналитик.

По его словам, Киев не собирался обороняться, а готовился наступать на Крым.

«Вместо того, чтобы рыть окопы и бетонировать ДОТы, как это делалось под Донецком, рядом с Крымом войска располагались буквально на голом месте. Более того, накануне 24 февраля все четыре линии обороны Херсонской области, в том числе и Перекопский перешеек, были разминированы. Приказ отдал командующий Южного региона ВСУ Андрей Соколов. Местные журналисты интересовались у тогдашнего мэра Херсона Игоря Колыхаева, зачем? Этот же вопрос они задавала и министру обороны Алексею Резникову. Ни тот, ни другой на него отвечать отказались. Хотя ответ очевиден: ВСУ готовилось наступать в направлении на Крым, потому и разминировали проходы, чтобы не идти по своему собственному минному полю. Для этого же накануне 24 февраля они разминировали мосты через Северо-Крымский канал», – говорит Гундаров.

Кроме того, что 12 февраля буквально 30 километрах от границы с Крымом стартовали тактические учения ВСУ, на которые лично прибыл президент Украины Зеленский.

«На языке Боевого устава Сухопутных войск это называется рекогносцировкой с выездом на местность. Она предшествует принятию боевого решения и отданию приказа о переходе войск в наступление. О том, что инициатива начать боевые действия принадлежала Киеву, говорит и тот факт, что 22 февраля на Украине скрытно была объявлена мобилизация оперативного резерва первой очереди. Какие ещё требуются доказательства агрессивных планов ВСУ? Год назад мы упредили удар ВСУ на несколько дней, а, может быть, и часов», – резюмировал Гундаров.