Цифры реальных потерь вызовут панику на Украине – Тука

Вадим Москаленко.  
30.01.2024 12:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Потери ВСУ за два года достигли столь огромных цифр, что их ни в коем случае нельзя предавать огласке.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потери ВСУ за два года достигли столь огромных цифр, что их ни в коем...

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«Если сейчас опубликовать реальные потери, то это приведёт к реально паническим настроениям. Особенно среди уклонистов и членов их семей.

И в Тисе будут отлавливать не по одному-три эти уклонистских подводников – с таких опытом их можно в боевые пловцы отправлять. А будет живая цепь из уклонистов, бегущих за границу», – сказал экс-чиновник.

«Поэтому, с моей точки зрения, публиковать реальные потери, не стоит», – уверен Тука.

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