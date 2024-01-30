Цифры реальных потерь вызовут панику на Украине – Тука

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Потери ВСУ за два года достигли столь огромных цифр, что их ни в коем случае нельзя предавать огласке.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий», бывший глава Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сейчас опубликовать реальные потери, то это приведёт к реально паническим настроениям. Особенно среди уклонистов и членов их семей. И в Тисе будут отлавливать не по одному-три эти уклонистских подводников – с таких опытом их можно в боевые пловцы отправлять. А будет живая цепь из уклонистов, бегущих за границу», – сказал экс-чиновник.

«Поэтому, с моей точки зрения, публиковать реальные потери, не стоит», – уверен Тука.