Цифры социологов: Что произошло с рейтингом Путина после отступлений из-под Харькова и Херсона

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Социология свидетельствует, что начало СВО на Украине способствовало резкому росту рейтинга президента РФ Владимира Путина, показатели которого к концу года лишь незначительно снизились.

Результатами исследований на пресс-конференции в Москве поделился генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным, 62% россиян считают проведение СВО главным событием 2022 года. 9% респондентов назвали таким событием частичную мобилизацию, столько же – победу над коронавирусом. Ещё 6% главным событием назвали присоединение новых территорий.

Примечательно, что шок пандемии в 2020 году оказался сильнее, чем спецоперация: 83% назвали 2022 год скорее трудным, а в 2020 году доля таких россиян была 88%.

Также, согласно исследованию, количество респондентов, положительно оценивающих работу президента, увеличилось с 60% в конце 2021 года до 74% в декабре 2022 года.

При этом в феврале-марте, когда началась СВО, показатели взлетели на 12% и до сентября колебались возле отметки 78%. С сентября рейтинг стал терять по проценту в месяц – здесь хронология совпадает с отступлением из Харьковской области и Херсона.

«Если сравнивать декабрь 2021 и декабрь 2022 года, то мы видим рост позитивных оценок президента с 60 до 74%, а снижение негативных с 29 до 16. Факторы понятные. Это и объединение вокруг флага, это и существенные изменения в медиасфере, а она резко изменилась и в законодательном плане, и в плане субъектов, в плане журналистского корпуса, тона и так далее. Конечно, это и отъезд некоторых ярых критиков, никто не знает, сколько это. Это и адаптация основной части россиян к тем непростым обстоятельствам жизни, в которых мы оказались в 2022 году. Я к тому, что оценки Путина как президента – это не оценки его как президента. На самом деле, это оценки нас как общества. Насколько мы едины, согласны с собой, сами себя уважаем, признаём, что мы идём в правильном направлении, а не стоим и так далее. Поэтому чем выше рейтинг, тем выше степень общественного согласия. Вот, как надо читать этот рейтинг», – подытожил Фёдоров.