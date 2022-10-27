ЦИК Боснии признал победу пророссийского Милорада Додика

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Центральная избирательная комиссия Боснии и Герецговины (БиГ) после завершения пересчёта голосов на выборах президента Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ), подтвердила победу на них пророссийского кандидата Милорада Додика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кандидатура Додика вызывает раздражение Запада, так как он выступает за сотрудничество с Россией, блокирует движение Боснии в НАТО, а также заявляет о праве боснийских сербов на воссоединение с Большой Сербией.

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«Что касается первоначальных результатов всеобщих выборов на уровне президента Республики Сербской, контрольный пересчет подтвердил, что Милорад Додик является кандидатом, набравшим наибольшее количество голосов», – сообщил председатель ЦИК Суад Арнаутович.

Комиссия утвердила окончательные результаты выборов. Додик набрал 300 180 голосов (47,06%).

Его главный оппонент Елена Тривич, кандидат от прозападной оппозиции, по заявлению которой и проводился пересчёт голосов, набрала 273 245 голосов (42,84%).

При этом Елена Тривич отказалась признать своё поражение, и пообещала «продолжить борьбу, в первую очередь в правовом плане».

Ранее оппозиция в РС анонсировала перекрытие дорог, но свои угрозы не выполнила.

При этом без неожиданностей на заседании ЦИК БиГ всё же не обошлось.

Во-первых, вице-президентом РС от мусульман-бошняков, вопреки предварительным результатам, был провозглашён Чамил Дуракович, бывший председатель общины Сребреница, любимец западных политиков. Он обошёл своего конкурента, Сенада Братича, на 80 голосов.

Во-вторых, на заседании комиссии было объявлено, что вице-президентом РС от хорватов станет Иван Бегич. Однако уже после него председатель ЦИК Суад Арнаутович заявил, что произошла ошибка, и эту должность займёт Давор Пранич, – у которого неожиданно оказалось на 112 голосов больше.

Милорад Додик, выступая на пресс-конференции после объявления окончательных результатов выборов, призвал все политические силы к миру и сотрудничеству, и заявил, что, независимо от того, кто и как голосовал, все должны объединиться вокруг Республики Сербской и ее ценностей.

«Эти выборы показали, что Республика Сербская является политически здравым обществом, и что сербы в Республике Сербской являются опытной и здравой политической нацией», – сказал вновь избранный президент РС.

Первым Милорада Додика поздравил с победой президент Сербии Александр Вучич. Он отметил, что Додик всегда может рассчитывать на искреннюю дружбу и поддержку Белграда.