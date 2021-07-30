ЦИК мог допустить ошибку при отстранении от участия в думских выборах одного из кандидатов

Юридическая служба партии «Родина» пытается опровергнуть информацию о наличии у Дмитрия Булыкина иностранных ценных бумаг в Верховном суде РФ. Иск с претензией подан к Центризбиркому. В настоящее время мастер спорта исключен из федеральной части партийного списка.

Во вторник, 27 июля, комиссия ЦИК зарегистрировала на выборы в Госдуму РФ 280 из 286 родинцев. В госоргане усомнились, что кандидат Булыкин избавился от облигаций восьми зарубежных компаний к моменту подачи документов на регистрацию.

Уполномоченный представитель «Родины» Михаил Белоусов заявил, что партия собирается доказать отсутствие ценных бумаг у Дмитрия Булыкина.

«Это документально подтверждено. Более того, у Центризбиркома на день заседания отсутствовали какие-либо документы государственных компетентных органов, которые бы подтверждали позицию комиссии», — сказал Белоусов.

Юристы уточнили, что дата судебного заседания должна быть объявлена в течении пяти дней с момента подачи документов.