ЦИК Молдовы нахамил русским: «Не ваше дело, сколько участков в РФ мы откроем»

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Кремль не вправе решать, сколько участков Молдова откроет на территории России. Такое заявление сделал в интервью «Радио Молдова» замглавы молдавского ЦИК Павел Постика после реакции Москвы в связи с сокращением числа участков для голосования на выборах президента Молдовы на территории РФ с 17 до 5, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для выборов голосования за пределами страны будут открыты в общей сложности 234 избирательных участка. Больше всего, 60, в Италии. В России количество участков было сокращено с 17 до 5.

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«Это нельзя расценивать иначе, как проявление страха и неуверенности правящего режима в собственной победе в случае игры на равных с оппозицией, а также продолжение курса на истребление электората тех кандидатов, которые выступают против разрыва связей с нашей страной», – заявила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Замглавы ЦИК пояснил, что решение было принято по двум причинам. Во-первых, тенденция участия граждан Молдовы в выборах в России показывает постоянное снижение, более чем на 50%. Во-вторых, это связано с рисками для безопасности.

«Да, сокращение избирательных участков – непопулярная мера, но она принята в строгом соответствии с законодательными положениями и основана, в первую очередь, на заботе конституционных властей о личной безопасности избирателей и работников избирательных комиссий», — заявил Постика.

Захарова накануне опровергла тезис о якобы наличии угрозы безопасности на российских участках.

«Абсурдность и оторванность от действительности подобных утверждений очевидна. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности оказать всё необходимое содействие в организации голосования проживающих в нашей стране граждан Молдавии. Никаких проблем с обеспечением безопасности никогда не было и нет», – подчеркнула представитель российского МИД.