ЦИК обьявила старт досрочных выборов в Раду

23.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Избирательная кампания начинается на следующий день после опубликования соответствующего указа президента страны. Указ опубликован сегодня. Значит кампания начинается 24 мая», — сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге в Киеве.

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По ее словам, ЦИК готов «реализовать установленные законом функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019 года». Вместе с тем она отметила, что действующий закон «О выборах народных депутатов Украины» содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам страны. В частности, речь идет о праве голосовать гражданам без прописки. На минувших президентских выборах это привело к тому, что порядка 2 млн внутренне перемещенных лиц не смогли принять участие в голосовании.

Слипачук также напомнила о неурегулированности положений закона относительно прав голосования военнослужащих, участвующих в операции на Донбассе, и представления деклараций о доходах.

Комментируя обвинения ряда депутатов Верховной Рады в незаконности решения президента Владимира Зеленского распустить парламент, Слипачук отметила, что у ЦИК, «в соответствии с действующим законодательством, нет никаких оснований, чтобы остановить подготовку к проведению выборов».

Слипачук еще раз напомнила, что Центральная избирательная комиссия действует исключительно в рамках полномочий, определенных конституцией, она не имеет права определять законность указов президента и лишена возможности обращения в Конституционный суд.

Глава ЦИК выразила надежду, что новый президент, получивший большой кредит доверия со стороны народа, будет настоящим гарантом конституции.

«Учитывая запрос общества на обновление парламента, президент безусловно имеет право на его реализацию, — считает глава ЦИК, — Но методы и способы реализации этого запроса должны находиться строго в правовых рамках».

Напомним, что президент Владимир Зеленский на следующий день после своей инаугурации 20 мая на пост президента издал указ о роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. Он был опубликован сегодня и вступил в силу.